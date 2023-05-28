فحص جسم طائرة الرحلة MS643 بعد انفجار الإطار أثناء هبوطها بمطار جدة

صرح مصدر مسئول بالشركة الوطنية مصر للطيران أنه جار حاليا فحص جسم الطائرة، وذلك استعدادا لبدء إجراءات الصيانة والأعمال الفنية اللازمة، حيث تعرضت إحدى طائرات مصر للطيران لانفجار أحد إطاراتها أثناء هبوط الرحلة رقم MS643 من طراز B738 على مدرج الهبوط الخاص بمطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة، في الساعات الأولى من صباح اليوم.



انفجار إطار

وكان مصدر مسئول بالشركة الوطنية مصر للطيران، قد أعلن أنه أثناء هبوط طائرة مصر للطيران، رحلة رقم MS643 من طراز B738 على مدرج الهبوط الخاص بمطار جدة الدولي، تعرض أحد إطارات الطائرة للانفجار.

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وأكد المصدر أن قائد الطائرة تمكن من الهبوط بسلام على المدرج، كما تم إنزال جميع الركاب بأمان إلى صالة وصول الركاب، ولاتوجد أي إصابات.

موعد انطلاق الجسر الجوي لنقل حجاج

من جانب آخر، حددت مصر للطيران موعد انطلاق الجسر الجوي لنقل حجاج بيت الله الحرام من مبنى الرحلات الموسمية إلى المدينة المنورة وجدة، وذلك بدءًا من يوم 10 يونيو 2023 وحتى 23 يونيو 2023، على أن تبدأ رحلات العودة إلى أرض الوطن من يوم 1 يوليو 2023 وحتى 13 يوليو 2023.



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