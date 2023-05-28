تراجع كبير في أسعار الدواجن والبيض يكشف عنه اتحاد المنتجين (فيديو)

أسعار الدواجن، قال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن: "السلالة الجديدة من الدواجن تستحوذ حاليا على 15% من السوق المحلي وتتميز أنها بتاكل قليل ولحمها كتير".



سعر كيلو الدواجن

أسعار الدواجن اليوم، وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": "هناك تراجع حاليا في أسعار الدواجن والكيلو سجل بالمزارع سعر 62 جنيها".



أسعار البيض اليوم

أسعار البيض اليوم، ولفت: "سعر كرتونة بيض المائدة تراجع من 94 إلى 78 جنيها، وهذا أقل من التكلفة".



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وسجلت أسعار الدواجن أمس السبت 27 -5-2023، انخفاضات طفيفة سواء في أسعار دواجن المزرعة أو الأسواق، إضافة إلى انخفاض أسعار أعلاف الصويا.

«فيتو» في السطور التالية، تستعرض أسعار كل من الأعلاف والدواجن في المزرعة وفي المحلات.

أسعار الدواجن جملة في المزارع أمس السبت

وفيما يخص أسعار الدواجن في المزارع «جملة» أمس السبت: سجلت الفراخ البيضاء 63 جنيهًا والدواجن الحمراء من 66 جنيهًا إلى 67 جنيهًا، بانخفاض جنيه.

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن أمس السبت

وعن أسعار الفراخ في بورصة الدواجن أمس السبت، فقد سجلت استقرارًا ملحوظًا دون تغير في السعر منذ 3 أيام، لتسجل 64 جنيهًا لسعر الأبيض، ومن 78 جنيهًا إلى 80 جنيهًا سعر الأحمر.

أسعار الفراخ البيضاء والبلدي في الأسواق

أما عن أسعار الدواجن البيضاء والبلدي في المحلات (أسعار التجزئة)، إذ سجل متوسط سعر الدواجن البيضاء نحو 73.5 جنيه، ليبلغ أدنى سعر لها نحو 65 جنيهًا، مقابل 90 جنيهًا أعلى سعر لها، أما الدواجن البلدي سجلت متوسط سعر قدره 89.5 جنيه، ليبلغ أدنى سعر لها 80 جنيهًا، مقابل 120 جنيهًا.

سعر الدواجن في السلاسل الغذائية الكبرى أمس السبت

وبلغ سعر صدور دجاج بالعظم وزن كيلو في السلاسل الغذائية الكبرى أمس السبت نحو 150.15 جنيه، وفرخة كاملة وزن من 1300 إلى 1400 جرام نحو 197.65 جنيه، ودجاج بانيه وزن كيلو بسعر 264.95 جنيه، ودواجن مجمدة وزن من 1300 إلى 1400 جرام بسعر 240 جنيهًا، وسعر دجاجة كاملة وزن من 950 إلى 1000 جرام نحو 155.3 جنيه، ودجاجة كاملة وزن كيلو بسعر 160.4 جنيه، ونصف دجاجة وزن من 550 إلى 600 جرام بسعر 85 جنيهًا، ودجاجة كاملة متبلة وزن كيلو بسعر 135.95 جنيه.

وعن أسعار منتجات الدواجن الأخرى في السلاسل الغذائية الكبرى أمس السبت، سجلت شيش دجاج وزن 900 جرام نحو 223.95 جنيه، دبابيس فراخ مخلية نحو 229.95 جنيه للكيلو، صدور فراخ مدخنة سعر 299.95 جنيه للكيلو، دجاجة كاملة مجمدة وزن من 750 إلى 800 جرام بسعر 144 جنيهًا، و«أوراك» فراخ وزن 900 جرام بسعر 101.95 جنيه، ودواجن وزن من 1200 إلى 1300 جرام نحو 183 جنيهًا، ودبوس دجاج بسعر من 126.25 إلى 149.95 جنيه للكيلو، وعبوة وزن 400 جرام سعر 109.95 جنيه، وكيلو فراخ مجمدة نحو 135 جنيهًا.

أسعار الأعلاف في الأسواق أمس السبت

واستقرت أسعار الأعلاف أمس السبت، إذ بلغ متوسط سعر شيكارة نحو 701 جنيه، وتراوحت شيكارة الذرة الصفراء من سعر200 جنيه إلى 950 جنيها، أما أسعار الأعلاف الأخرى، تراوح علف البادي 23% من 21690 جنيها إلى 22 ألف جنيه، علف الناهي 19% بسعر 21440 جنيها إلى 22350 جنيها للطن، علف النامي من 21% بسعر 21575 جنيها إلى 22450 جنيها.

أسعار خامات الأعلاف أمس السبت

وعن أسعار خامات الأعلاف التي سجلت انخفاضًا أمس السبت، إذ بلغ سعر ذرة أرجنتيني / برازيلي نحو 14700 جنيه مقابل 15000 جنيه سعره أمس، ذرة أوكراني بسعر 12500 جنيه مقابل 13200 جنيه سعره السابق.

أما أسعار أعلاف الصويا، إذ سجلت صويا 46% سعر 38000 جنيه، صويا 44% سعر 36000 جنيه.