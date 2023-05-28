الأحد 28 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

مجلس الإسماعيلي يقرر الرحيل رسميًا

فريق الاسماعيلي،
فريق الاسماعيلي، فيتو

قررت اللجنة المؤقتة التي تدير النادي الإسماعيلي الرحيل بشكل رسمي عن إدارة النادي بعد صدور قرار بإلغاء قرار تعيينها.

 

وقالت اللجنة في بيان رسمي لها إنها اجتمعت بشكل طارئ بعد صدور قرار إلغاء تعيينها، وقررت الرحيل حتى قبل وصول نسخة من الحكم الصادر وتم تنفيذه بشكل فوري.

وجاء بيان اللجنة التي تدير الإسماعيلي كالتالي..

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي عقد اجتماع طارئ مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بعد توديع بطولة كأس مصر من دور الـ32. 

-إعلانات-

وحقق فريق نجوم المستقبل مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على الإسماعيلي، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر. 

ونشر النادي الإسماعيلي بيانا رسميا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك جاء كالتالي:" قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي عقد اجتماع طارئ مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك عقب الهزيمة من فريق النجوم والخروج المبكر من مسابقة كأس مصر 

وأحرز هدف نجوم المستقبل الأول مهاجمه محمد همام في الدقيقة 65، قبل أن يضيف نور علاء الدين الهدف الثاني في الدقيقة 82، ليتأهل النجوم الذي يلعب في دوري القسم الثالث إلى دور الـ16 لمواجهة سموحة، ويودع النادي الإسماعيلي المسابقة مبكرا.

 

غيابات الإسماعيلي أمام النجوم 

غاب عن الإسماعيلي في مباراة اليوم أمام نجوم المستقبل ببطولة كأس مصر كلا من محمد فوزي وباهر المحمدي ومحمود االشبراوى وعبد الرحمن مجدى للإصابة، بالإضافة إلى محمد هاشم للإيقاف، فيما استبعد كلا من سيرجى أكا ومحمد حسن ومحمد الشامى وأحمد مدبولي ومحمد دسوقى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الاسماعيلي مجلس الاسماعيلي نادي الإسماعيلي اللجنة المؤقتة لإسماعيلي اللجنة المؤقتة التي تدير النادي الاسماعيلي

مواد متعلقة

حجازي وطارق حامد أحدث المنضمين لقائمة المصريين أبطال الدوري السعودي

الاتحاد يشارك رسميا في كأس العالم للأندية بعد التتويج بالدوري السعودي

الدوري الألماني، كومان يحقق رقمًا تاريخيًا مع بايرن ميونخ

دورتموند يتعادل أمام ماينز ويمنح لقب الدوري الألماني للبايرن

الأكثر قراءة

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالقليوبية

مجلس الإسماعيلي يقرر الرحيل رسميًا

وزير الرياضة: مرتضى منصور لم يعد رئيسا للزمالك ويحق له خوض الانتخابات المقبلة

وزير الرياضة: بغدودة مفيهوش الرمق وظاهرة هروب اللاعبين مش هتنتهي

الأرصاد الجوية: عواصف ترابية وسيول وأمطار رعدية تضرب البلاد غدا (فيديو)

على رأسهم نجم ليفربول.. احتفالات دمرت لاعبين وتسببت بإيقافهم، هل يصبح أفشة الضحية؟

موهبة بيراميدز خارج حسابات فيتوريا لمواجهة غينيا

التموين تكشف حقيقة تأجيل دفع صفقات القمح بسبب نقص السيولة الدولارية

Advertisements

منوعات

المزيد

مسؤول هندي يأمر بتفريغ خزان ماء لإنقاذ هاتفه

دب جائع يقتحم مخبزًا ويلتهم 60 كعكة ويثير ذعر العاملين

حقيقة إنقاذ سوري في تركيا من تحت الأنقاض بعد 3 شهور على الزلزال المدمر

محكمة إيطالية تعلق قرارًا بإطلاق النار على دبة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم السبت 27-5-2023 في مصر

استقرار أسعار السكر اليوم السبت 27-5-2023

أسعار النحاس اليوم السبت 27-5-2023 في السوق المحلي

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم السبت 27-5-2023

المزيد

انفوجراف

سافر 17 دولة في 18 يوما.. ثعلب السياسة الأمريكية كيسنجر يبدأ المئوية الثانية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 28 - 5 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الصرصار في المنام وعلاقته بالأعداء والإصابة بالحسد

باحث بهيئة كبار العلماء: غياب الرحمة سبب المشكلات في المجتمعات

المزيد
الجريدة الرسمية