ساسي يكشف كواليس اجتماعه مع الوزير أشرف صبحي وشكواه ضد الزمالك

كشف فرجاني ساسي، لاعب الزمالك السابق، كواليس اجتماعه مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وقال ساسي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة “صدى البلد”: "أشرف صبحي تحدث معي وكان ذلك شرفًا كبيرًا لي، جاء الأمر بعدما تواصل معي أحد مساعديه وقال لي إن الوزير يريد أن يجتمع معي في مكتبه".

ساسي يكشف كواليس اجتماعه مع الوزير أشرف صبحي

وأكمل: "تحدثت معه لكنه لم يطلب مني التجديد، كان يريد أن يطمئنني على وضع الزمالك في غياب مرتضى منصور وأن الفريق مثله مثل أي ناد آخر في مصر لن يقف على أحد".

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وتابع: "قال لي أيضًا بأنها فترة وستمر وهناك محبون للأبيض والفريق لن يقع وسأشعر بالأمان في الفترة المقبلة، ومن سيأتي سيوفر كل شيء وستكون الأمور جيدة".

وأتم: "لم يتحدث معي عن مطالبي المادية ولم يعرض علي أي أموال، تحدثنا عن مصر وتونس وكانت جلسة ودية".

ساسي: شكواي ضد الزمالك حقي

أكد فرجاني ساسي، لاعب الزمالك السابق، أن تقدمه بشكوى ضد الأبيض يعد حقا له في ظل عدم حصوله على نصف عقده.

وقال ساسي خلال: "أن أشتكي نادي الزمالك هذا لأنه حقي، قيمة نصف عقدي تقريبا لم أحصل عليها حتى الآن".

وأضاف: "من أجل رد الجميل للجماهير كنت أقدم كل شيء داخل الملعب، لكن لا يمكن أن أتنازل عن مستحقاتي بهذا الشكل، من الممكن التنازل عن جزء منه وليس بالكامل".

وتابع: "رحيلي عن الزمالك كان صعبًا وبعض الجماهير شعرت بالحزن، كان أمامي السير بالعاطفة أو بالقانون، تغيرت أكثر من لجنة ولم أشعر بالأمان ولم تتضح الأمور".

وأوضح: "كان يجب اتخاذ قرار بالعقل، أعلم أن بعض الجماهير ستشعر بالحزن مني لكن كان من الصعب أن أتحدث حينها ويؤخذ الكلام عليّ".

وأشار: "رحيلي كان أصعب قرار اتخذته في حياتي، الأجواء كانت ضبابية بالزمالك خلال فترة تواجد اللجان التي فشلت في حل أزمة مستحقاتي، كان أمرًا صعبًا أن أرحل بمنتصف الموسم ولكن الفريق حصد الدوري بدوني".

وأتم: "عندما توج الزمالك بالدوري تم وضع صورتي ضمن المتوجين وهذا أسعدني، لو كان لاعبا آخر لن يتم وضعه".

فرجاني ساسي

وكانت المحكمة الرياضية الدولية أصدرت حكما لصالح نادي الزمالك في قضية التونسي فرجاني ساسي، وألغت المحكمة الرياضية الحكم الصادر من «فيفا»، لصالح فرجاني ساسي بإلزام الزمالك بسداد 650000 يورو بخلاف الفوائد حيث وافقت المحكمة على قبول طلب الزمالك بإعادة النزاع لـ فيفا، لبحث شكوى الزمالك ضد اللاعب ونادي الدحيل لفسخ ساسي لتعاقده من طرف واحد.

يذكر أن الزمالك استأنف أمام المحكمة الرياضية وقدم جميع المستندات التي تحفظ حقوق النادي وطلب إلغاء قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم الصادر لصالح اللاعب، إلا أنه وافق على تقاضي 250 ألف يورو، والتنازل عن باقي المبلغ، وسيتم توقيع اتفاقيه بين الطرفين بشأن هذا الأمر.

وتواجد اللاعب أمس بمقر النادي الأبيض من أجل حضور مران الفريق ومصافحة جميع زملائه السابقين بالفريق والتقاط الصور التذكارية معاهم.

ووصل للقاهرة خلال الأيام القليلة الماضية وتواجد أمس فى تدريبات الفريق، المران الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة..

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