التموين: طرح كيلو اللحم الجيبوتي بسعر 195 جنيها

أسعار اللحوم اليوم، قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين:"سنقوم بتوفير كيلو اللحم من جيبوتي بسعر 195 جنيها والفترة الأخيرة شهدت قيامنا بتنويع مصادر استيراد اللحوم".

احتياطي اللحوم الحمراء

أسعار اللحوم، وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: "قمنا بتزويد حجم الإمدادات الفترة الأخيرة ولدينا احتياطي آمن من اللحوم الحمراء يصل إلى 4 شهور، بالإضافة إلى الاتفاق الذي تم مع دولة جيبوتي".



سعر كيلو اللحم البلدي

ولفت: "نقوم بتوفير كيلو اللحم البلدي بسعر 225 جنيها عبر منافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية".

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أسعار اللحوم اليوم، قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة: إن نسبة التخفيض على أسعار السلع المطروحة في معرض خير مزارعنا لأهالينا تصل إلى 40%.



منافذ وزارة الزراعة لبيع السلع

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد": لدينا 143 منفذا ثابتا و30 منفذا متنقلا لبيع السلع بأسعار مخفضة.



سعر كيلو اللحم البلدي

وأكد المتحدث بإسم وزارة الزراعة: نوفر كيلو اللحم البلدي بسعر يتراوح ما بين 225 إلى 270 جنيها.





مواعيد فتح معرض خير مزارعنا لأهالينا

ولفت إلى أن معرض خير مزارعنا لأهالينا يبدأ فتح أبوابه من 9 صباحا إلى 9 مساءً.

وارتفعت أسعار القائم من اللحوم بشكل كبير، قبل بدء موسم عيد الأضحى، متأثرة بارتفاع أسعار الأعلاف، التي أثرت سلبًا في قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة، وأصبحت أسعار اللحوم الطازجة والقائم متغيرة أسبوعيًّا.

ارتفاع أسعار اللحوم الطازجة في الأسواق

ارتفعت أسعار اللحوم الطازجة في محلات المناطق الشعبية إلى 350 جنيهًا، وارتفعت لتتخطى الـ 400 جنيه في المناطق الراقية، بخلاف أسعار الجملي الذي ارتفع بسبب الأحداث في السودان، التي أثرت سلبًا في الواردات المصرية من السودان التي على رأسها الجمال.

موسم عيد الأضحى مختلف عن السنوات الماضية

وقال أيمن سعيد، مربي ماشية وخراف، إن موسم عيد الأضحى هذا العام، مختلف تمامًا عن السنوات الماضية، قائلًا: «إنه موسم ليس له رأس من ضهر وكل يوم سعر مختلف وزيادة جديدة»، فالأسعار غير مستقرة على مستوى الجمهورية.

أسعار القائم من العجول البقري في الأسواق

وأشار «سعيد» إلى أن أسعار القائم من لحوم عجول البقري تبدأ من 135 إلى 145 جنيهًا، وأعلى سعر حاليًّا في الأسواق يصل إلى 150 جنيهًا، للأوزان المتوسطة من 300 كيلو حتى 450 كيلو.

أسعار القائم من الخرفان والجديان في الأسواق

أما أسعار الخراف، فأوضح «سعيد» أن كيلو القائم من الخرفان البلدي يبدأ من 150 إلى 160 جنيهًا، والخرفان البرقي تبدأ من سعر 175 جنيهًا، والجديان من سعر 165 لـ 170 جنيهًا.

توقعات بارتفاع أسعار اللحوم حتى موسم عيد الأضحى

وأضاف «سعيد» أن هذه الأسعار ليست ثابتة، بل سترتفع خلال الأيام المقبلة حتى قبيل عيد الأضحى، بالرغم من انخفاض أسعار الأعلاف، فإن المعروض من الماشية من عجول وخراف قليل جدًّا، ولا يلائم حجم الطلب المتزايد في هذا الموسم.