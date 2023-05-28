الأحد 28 مايو 2023
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ثقافة وفنون

دينا الشربيني تكشف حقيقة ارتباطها بـ تامر حسني

دينا الشربيني وتامر
دينا الشربيني وتامر حسني، فيتو

دينا الشربيني، علقت الفنانة دينا الشربيني، ولأول مرة على الشائعات المتداولة حول ارتباطها بالفنان تامر حسني بعد انفصاله عن بسمة بوسيل، وجاءت تلك الشائعات فور إعلانها أنها تعيش قصة حب جديدة.

وقالت دينا الشربيني خلال لقائها ببرنامج «the insider»: «مفيش ربط.. مفيش أي حاجة، والناس يتكلموا عادي، مش فارقة معايا الـ memes اللي بيعملوها».

أضافت: “والله تصدق، والله ما شفت الـmemes دي ولا أشوفها”.

فيلم "تاج" بطولة النجم تامر حسني

وعبرت الفنانة دينا الشربيني عن سعادتها بالمشاركة في فيلم "تاج" بطولة النجم تامر حسني، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير "إنستجرام".

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دينا الشربيني عن تامر حسني

ونشرت دينا الشربيني صورة تجمعها بتامر حسني، وعلقت عليها قائلة: "تامر.. مهما اتكلمت أو قلت مش هعرف أشرحلك أنا سعيدة أد إيه بكلامك.. أنا كنت بحبك وبحترمك جدا على المستوى الفني ودلوقتي لما عرفتك بحبك وبحترمك جدا على المستوى الشخصي".

وأضافت: "ربنا يوفقك وينجحك أكتر وأكتر وإن شاء الله تاج يكسر الدنيا زى كل أعمالك علشان المجهود الجبار اللي أنت عامله فيه اللي أنا شخصيا شوفتوا بعينى".

 

تامر حسني في فيلم “تاج”

وكان النجم تامر حسني نشر في وقت سابق صورا جديدة من كواليس تصوير لأحدث إنتاجاته الفنية في السينما، وهو فيلم تاج الذي يقوم ببطولته وتأليفه والمقرر طرحه وإدراجه ضمن أفلام عيد الأضحى 2023.. وظهرت دينا الشربيني والمخرج سارة وفيق برفقته.

وصاحب تامر الصور الذي نشرها عبر حسابه الشخصي بـ انستجرام تعليقًا جاء فيه: “النجمة الجميلة دينا الشربيني نورتي فيلمك (تاج)  ويا رب الفيلم يكمّل سلسلة نجاحاتك الكبيرة اللي كسرتي بيها الدنيا، ربنا يكرمك ويكرمنا معاكي”.

 

فيلم تاج

ويعتبر فيلم تاج للنجم تامر حسني أول إنتاج لسلسلة أفلام الأبطال الخارقين في مصر والوطن العربي، فيلم وهو من تأليف وبطولة النجم تامر حسني وإخراج سارة وفيق، ومن المقرر طرحه في موسم عيد الأضحى المقبل. 

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