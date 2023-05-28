الأحد 28 مايو 2023
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أخبار مصر

مصر للطيران: انفجار إطار طائرة بمطار جدة، ولا توجد إصابات بين الركاب

مطار جدة الدولي،
مطار جدة الدولي، فيتو

كشف مصدر مسئول بالشركة الوطنية مصر للطيران، أنه أثناء هبوط طائرة مصر للطيران، رحلة رقم MS643 من طراز B738 على مدرج الهبوط الخاص بمطار جدة الدولي، تعرض أحد إطارات الطائرة للانفجار.
وأكد المصدر أن قائد الطائرة تمكن من الهبوط بسلام على المدرج، كما تم إنزال جميع الركاب بأمان إلى صالة وصول الركاب، ولاتوجد أي إصابات.

 

موعد انطلاق الجسر الجوي لنقل حجاج

من جانب آخر، حددت مصر للطيران موعد انطلاق الجسر الجوي لنقل حجاج بيت الله الحرام من مبنى الرحلات الموسمية إلى المدينة المنورة وجدة، وذلك بدءًا من يوم 10 يونيو 2023 وحتى 23 يونيو 2023، على أن تبدأ رحلات العودة إلى أرض الوطن من يوم 1 يوليو 2023 وحتى 13 يوليو 2023.

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مصر للطيران الشركة الوطنية مصر للطيران طائرة مصر للطيران رحلة رقم MS643 من طراز B738 مطار جده الدولي موعد انطلاق الجسر الجوي حجاج بيت الله الحرام

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