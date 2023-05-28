الأحد 28 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

الأوقاف تطلق مبادرة "اعرف قدر نبيك" من مسجد الإمام الحسين

وزارة الأوقاف، فيتو
وزارة الأوقاف، فيتو

تطلق وزارة الأوقاف، اليوم الأحد مبادرة “اعرف قدر نبيك صلى الله عليه وسلم”، ويأتي إطلاق هذه الحملة بغية التذكير وإلقاء الضوء والتعريف وبيان قدر نبينا (صلى الله عليه وسلم) بكل لغات العالم، من مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، وهدفها الرئيس بيان فضل ومكانة نبينا (صلى الله عليه وسلم) وعظيم قدره. 

 

الهدف من مبادرة “اعرف قدر نبيك” 

وتهدف إلى بيان أن حُبَّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) واتباع سنته لا يدفعان أبدًا إلى التواكل أو البطالة أو الكسل أو عدم الأخذ بالأسباب، إنما يدفعان وبقوة إلى العمل والإنتاج والإتقان، كما علمنا نبينا (صلى الله عليه وسلم): "إنَّ اللهَ يحِبُّ إذا عمِلَ أحدُكم عملًا أنْ يُتقِنَه"، وقال (صلى الله عليه وسلم): "ما أكلَ أحدٌ طعامًا قطُّ، خيرًا من أنْ يأكلَ من عمَلِ يدِهِ وإنَّ نبيَّ اللهِ داودَ كان يأكلُ من عمَلِ يدِهِ"، وقال (صلى الله عليه وسلم): "لَأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً علَى ظَهْرِهِ، خَيْرٌ له مِن أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ"، فديننا دين التوكل والأخذ بالأسباب لا التواكل أو إهمال الأخذ بالأسباب. 

-إعلانات-

كما أن من يتبع سنة نبينا (صلى الله عليه وسلم) فعليه أن يتحلى بكريم أخلاقه (صلى الله عليه وسلم) من الصدق والأمانة والوفاء وسائر الأخلاق الكريمة، مع الأخذ بأقصى الأسباب، وأن من يحب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لا يمكن أن يكون غشاشا، ولا مستغلا، ولا محتكرًا، ولا محلًا للحرام، بل وقّافًا عند حدود الله.

 

موضوعات خطب شهر يونيو 

ونشرت وزارة الأوقاف موضوعات خطب الجمعة لشهر يونيو 2023م والتي جاءت على النحو التالي: 

الجمعة الأولى ٢ يونيو  ٢٠٢٣م: احترام الكبير.

الجمعة الثانية ٩ يونيو ٢٠٢٣م: الحج رحلة إيمانية.

الجمعة الثالثة ١٦ يونيو ٢٠٢٣م: مفهوم العمل الصالح وفضائل العشر.

الجمعة الرابعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣م: فضل يوم عرفة وسنة الأضحية.

الجمعة الخامسة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣م: حديث القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة عن الأمن.

 

الأوقاف تفتتح 8 مساجد الجمعة القادم

الأوقاف تغير اسم مسجد شنودة لعباد الرحمن (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

اعرف قدر نبيك الحسين رضي الله عنه تغير اسم مسجد شنودة خطب الجمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل يوم عرفة مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه

مواد متعلقة

نقابة القراء تفحص فيديو ممدوح عامر لاتخاذ الإجراء المناسب

الأوقاف تغير اسم مسجد شنودة لعباد الرحمن (فيديو)

انطلاق مقرأة كبار المرتلة برواية حفص من مسجد الإمام الحسين (بث مباشر)

إطلاق مبادرة اعرف قدر نبيك صلى الله عليه وسلم غدًا الأحد

موضوعات خطب شهر يونيو 2023

الأكثر قراءة

حمدي فتحي يغيب عن الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

خطف طفلا وابتز والدته، تفاصيل التحقيق في قضية البلوجر لوشا قبل النطق بالحكم اليوم

الأرصاد الجوية تعلن موعد انتهاء موجة الطقس السيئ (فيديو)

دينا الشربيني تكشف حقيقة ارتباطها بـ تامر حسني

ساسي يكشف كواليس اجتماعه مع الوزير أشرف صبحي وشكواه ضد الزمالك

فرجاني ساسي يتحدث عن انتقاله إلى الأهلي وتفضيل اتحاد الكرة للأحمر

خطوات لا غنى عنها لتجنب الوقوع ضحية الاحتيال الإلكتروني

زيادة سعر دواء مضاد للالتهابات وخافض للحرارة

Advertisements

منوعات

المزيد

هل تعرف ماذا يأكل رائدا الفضاء السعوديان؟!

ضبط شبكة لشراء أصوات الناخبين في انتخابات مجلس الأمة الكويتي

مسؤول هندي يأمر بتفريغ خزان ماء لإنقاذ هاتفه

دب جائع يقتحم مخبزًا ويلتهم 60 كعكة ويثير ذعر العاملين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم السبت 27-5-2023 في مصر

استقرار أسعار السكر اليوم السبت 27-5-2023

أسعار النحاس اليوم السبت 27-5-2023 في السوق المحلي

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم السبت 27-5-2023

المزيد

انفوجراف

سافر 17 دولة في 18 يوما.. ثعلب السياسة الأمريكية كيسنجر يبدأ المئوية الثانية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 28- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

الأوقاف تطلق مبادرة "اعرف قدر نبيك" من مسجد الإمام الحسين

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 28- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية