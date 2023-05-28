حمدي فتحي يغيب عن الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

الأهلي، أكدت الأشعة التي خضع لها حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول بالنادي الأهلي، إصابة اللاعب بمزق في العضلة الخلفية، وبالتالي تأكد غياب اللاعب عن المشاركة في مباراة الذهاب في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي، مع وجود احتمال للحاق اللاعب بمباراة الإياب في الرباط.

وكان اللاعب شعر بآلام في عضلة القدم الخلفية، وتم إخضاع اللاعب للأشعة المقطعية، أمس السبت، ليتأكد إصابته بمزق، وتأكد غيابه عن مباراة الأهلي والوداد المغربي المحدد لها يوم الأحد المقبل.

-إعلانات-

جاهزية محمد الشناوي

من جانب آخر، أعلن النادي الأهلي جاهزية محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، لمباراة نهائي أفريقيا أمام الوداد المغربي.

وأكدت الصفحة الرسمية للأهلي أن محمد الشناوي حارس الفريق جاهز للقاء المرتقب والهام أمام الوداد المغربي.

وحصل محمد الشناوي على حقنتي بلازما من أجل تجهيزه للحاق بنهائي أفريقيا أمام الوداد المغربي.

وقال مصدر داخل الأهلي: إن محمد الشناوي حارس مرمي الفريق يتدرب على فترتين صباحا ومساء من أجل ضمان اللحاق بنهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي يوم 4 يونيو المقبل.

فريق الكرة بالنادي الأهلي، فيتو

يخوض تدريبات تأهيلية قوية

أضاف: الشناوي يتمسك بالمشاركة في المباراة وأبلغ الجهاز الفني بذلك، ويخوض تدريبات تأهيلية قوية من أجل إعلان جاهزيته للتواجد في حسابات الجهاز الفني أمام الوداد في النهائي.

وواصلت إدارة النادي الأهلي اتصالاتها رفيعة المستوى السبت من أجل الحصول على السعة الكاملة في نهائي أفريقيا أمام الوداد المغربي يوم 4 يونيو القادم.

وكانت الساعات القليلة الماضية شهدت تسريبات بشأن حصول الأهلي علي موافقة أمنية بشأن حضور 20 ألف مشجع فقط في نهائي أفريقيا المقبل على استاد القاهرة، ولكن إدارة الأهلي كثفت اتصالاتها لضمان الحصول علي ما لا يقل عن 50 الف مشجع أمام الوداد.



مواجهة سيراميكا كليوباترا

ويعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون لبحث استعدادات الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها غدا الاثنين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

كما تشهد الجلسة مناقشة استمرار سياسة التدوير بين اللاعبين وفقا للبرنامج الموضوع من الجهاز الفني لمواجهة ضغط المباريات.

ويعود التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لقيادة الجبهة اليسري أمام سيراميكا كليوباترا بعد غد الاثنين ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ومنح كولر المدير الفني للأهلي علي معلول راحة سلبية من مباراة طلائع الجيش أمس وتقرر عودة الدولي التونسي للحسابات الفنية أمام سيراميكا.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة مهمة أمام سيراميكا كليوباترا بعد غد الاثنين ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.



موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا يوم الاثنين المقبل 29 مايو على ملعب استاد القاهرة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر وهي مباراة مؤجلة من الجولة 27 من المسابقة المحلية.



القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

وتنقل قناة “أون تايم سبورت” مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر للموسم الحالي.

ويخضع مصطفى شوبير حارس مرمي الأهلي للفحص الطبي قبل مران الفريق خلال الساعات القادمة للوقوف علي تطورات إصابته بقطع في حاجبه بعد إصابته أمس أمام طلائع الجيش.

وبدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دراسة فريق سيراميكا كليوباترا استعدادا لمواجهة الفريقين بعد غدٍ الاثنين ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.