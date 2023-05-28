الأحد 28 مايو 2023
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منوعات

توقف قطارات السكك الحديدية في ألمانيا بسبب سيدة

سكك حديد ألمانيا،
سكك حديد ألمانيا، فيتو

ألمانيا، لم يدر في خلد سيدة في ألمانيا أن صف سيارتها سيؤدي بها إلى الوقوع في مواجهة مع قطارات السكك الحديدية وإيقاف خط حديدي لفترة مؤقتة.

وأعلنت الشرطة في مدينة هايدلبرج، أن السيدة أخطأت خلال صف سيارتها لتندفع السيارة عبر مرآب إلى الأمام، وتستقر السيارة منقلبة على جانبها أمام خط حديدي والسيدة بداخلها.

 

إخراج المرأة من السيارة

وأوضح متحدث باسم الشرطة أن  السيدة حُبِسَتْ داخل سيارتها لأن السيارة انقلبت على جانب السائق، وتمكنت قوات الطوارئ التابعة للإطفاء من إخراج المرأة من السيارة بعد وقوع الحادث قبل الظهر.

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واستلزمت عملية إخراج السيدة من السيارة إغلاق الخط الحديدي بشكل مؤقت.

وأسفر الحادث عن وقوع إصابات طفيفة لها، وقد تم نقلها إلى المستشفى كإجراء احترازي.

 

استطلاع حديث للرأي

ومن جانب آخر أظهر استطلاع حديث للرأي أجراه معهد «يوجوف» لقياس مؤشرات الرأي، أن نصف الأشخاص بألمانيا تقريبًا يخافون من الفقر لدى تقدمهم في السن.

وجاء في الاستطلاع الذي تم بتكليف من شركة الخدمات المالية «سويس لايف» وتم نشر نتائجه، اليوم الخميس، أن 49% من الرجال الذين شملهم الاستطلاع يخافون من ذلك، وزادت النسبة بين النساء ووصلت إلى 56%.

 

المعاش التقاعدي

وفي الوقت ذاته أظهر الاستطلاع أن 34% من النساء و30% من الرجال لا يدخرون أية أموال لتوفير الرعاية الخاصة لهم عند التقدم في السن.
 وقال مدير مجموعة سويس لايف بألمانيا، يورج أرنولد، إنه يرى أن السبب وراء هذا التباين بين نسب النساء والرجال في نتائج الاستطلاع يرجع إلى أن الرجال يربحون أكثر.

وتابع «يعاني النساء من التهميش بشكل مزدوج بسبب استمرار وجود فروق في الدخل بين الجنسين، حيث ينعكس ذلك أيضًا في تراجع ​​استحقاقات المعاش التقاعدي في المتوسط».

وأجرى معهد «يوجوف» الاستطلاع في الفترة بين 28 أبريل الماضي والأول من مايو الجاري، وشمل 2089 شخصًا تزيد أعمارهم على 18 عامًا.

 

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