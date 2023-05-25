استطلاع للرأي يكشف خشية نصف الألمان من الفقر مع تقدم العمر

أظهر استطلاع حديث للرأي أجراه معهد «يوغوف» لقياس مؤشرات الرأي، أن نصف الأشخاص بألمانيا تقريبًا يخافون من الفقر لدى تقدمهم في السن.

وجاء في الاستطلاع الذي تم بتكليف من شركة الخدمات المالية «سويس لايف» وتم نشر نتائجه، اليوم الخميس، أن 49% من الرجال الذين شملهم الاستطلاع يخافون من ذلك، وزادت النسبة بين النساء ووصلت إلى 56%.

المعاش التقاعدي

وفي الوقت ذاته أظهر الاستطلاع أن 34% من النساء و30% من الرجال لا يدخرون أية أموال لتوفير الرعاية الخاصة لهم عند التقدم في السن.

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وقال مدير مجموعة سويس لايف بألمانيا، يورج أرنولد، إنه يرى أن السبب وراء هذا التباين بين نسب النساء والرجال في نتائج الاستطلاع يرجع إلى أن الرجال يربحون أكثر.

وتابع «يعاني النساء من التهميش بشكل مزدوج بسبب استمرار وجود فروق في الدخل بين الجنسين، حيث ينعكس ذلك أيضًا في تراجع ​​استحقاقات المعاش التقاعدي في المتوسط».

وأجرى معهد «يوغوف» الاستطلاع في الفترة بين 28 أبريل الماضي والأول من مايو الجاري، وشمل 2089 شخصًا تزيد أعمارهم على 18 عامًا.

مخاطر الوحدة

في سياق آخر، حذرت دراسة أمريكية حديثة من الوحدة والعزلة التى انتشرت فى وقتنا الحالى خاصة بين الشباب وهو ما يتسبب فى مخاطر عديدة أبرزها الوفاة المبكرة خاصة بين الشباب التى نشهدها فى عصرنا الحالي.

وأكدت الدراسة على أن خطر الوحدة يعادل تدخين 15 سيجارة فى وقت واحد، وبالتالى الوحدة تسبب الضغط والسكر وأمراض القلب والسكتات القلبية والدماغية والوفاة المبكرة وللأسف تعتبر الوحدة من أبرز انتشار الوفاة المبكرة في وقتنا الحالى خاصة بين الشباب.

الوحدة خطر يهدد حياة البشر

وجاء بالدراسة أن الوحدة انتشرت فى المجتمعات الغربية والعربية منذ جائحة الكورونا وفترات العزل وحظر التجوال التى فرضتها الحكومات بتكليف من منظمة الصحة العالمية لمواجهة خطر تفشي الكورونا، وللأسف هذا الإجراء تسبب فى تل حدة والعزلة لكثير من الشباب والفتيات وكبار السن ما أثر على. نفسيتهم بشكل سلبى.

ونصحت الدراسة بضرورة تجنب الوحدة حفاظا على صحة القلب بشكل خاصة وصحة الجسم بشكل عام، وذلك من خلال التواصل الاجتماعي مع الأهل والأصدقاء ومحاولة إشغال الوقت بالأنشطة المختلفة والتنزه وممارسة الرياضة وتجنب أى مشاعر سلبية أو ضغوط نفسية تدفعنا إلى الوحدة التى تهدد صحتنا.