ألمانيا تحرك وحدات باتريوت الدفاعية لتأمين حدث مهم يقام الشهر المقبل

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الجمعة، أنها ستحرك أنظمة الدفاع الجوي ”باتريوت” من سلوفاكيا إلى ليتوانيا ضمن جهود لتوفير الأمن لقمة الناتو التي ستستضيفها الدولة الواقعة في منطقة البلطيق في يوليو.



وتعتزم ألمانيا توفير الأصول البرية والجوية والبحرية لتأمين قمة قادة الناتو في فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو بطلب من الحلف، وفقا للبيان الذي أصدرته الوزارة.

ولم تعرض تفاصيل، لكنها قالت، إنها ستنشر وحدات موجودة حاليا بالجناح الشرقي للناتو أو تلك التي بإمكانها العمل من ألمانيا.

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باتريوت

وأضافت، أن وحدات باتريوت الموجودة حاليا في سلوفاكيا، بالإضافة إلى مواد الدعم الموجودة الآن في بولندا ستنقل إلى ليتوانيا، ما يضع حدا لنشر أنظمة باتريوت الألمانية في سلوفاكيا، الذي بدأ بعد وقت قصير من غزو روسيا لأوكرانيا العام الماضي.

وأوضحت وزارة الدفاع أن ألمانيا ستستمر في دعم حليفة الناتو سلوفاكيا، جارة أوكرانيا، برادارات مراقبة جوية إضافية، وعرض تقديم دعم من القوات الجوية في مراقبة مجالها الجوي.

قمة حلف شمال الأطلسي

من جانبها، أعربت الصين اليوم الجمعة، عن قلقها من حضور رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، قمة حلف ‏شمال الأطلسي (الناتو)، المقرر انعقادها في يوليو المقبل.‏

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي، إن “طوكيو يجب ألا تفعل أي شيء يضر بالثقة المتبادلة بين دول المنطقة”.

وأكدت المسئولة الصينية، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك، أن توغل حلف “الناتو” شرقا في منطقة آسيا والمحيط الهادي “يقوض السلام والاستقرار الإقليميين، ويجب أن تكون دول المنطقة في حالة تأهب قصوى ضد ذلك، وتعارض بشدة أي أقوال أو أفعال تهدف إلى جلب تكتلات عسكرية إلى هذه المنطقة، وإذكاء الانقسام والمواجهة”.

وشددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، على أن “الصين تؤمن بأن العلاقات بين الدول يجب أن تؤدي إلى السلام والاستقرار العالميين، وألا تستهدف أي طرف ثالث أو تضر بمصالح الآخرين”.



الخارجية الصينية

وحثت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، اليابان على “استخلاص الدروس من التاريخ والالتزام بالتنمية السلمية، وتجنب القيام بأشياء قد تؤدي إلى تآكل الثقة بين الدول وتقويض السلام والاستقرار في المنطقة”.

وشددت على أن “الصين تؤمن بأن العلاقات بين الدول يجب أن تؤدي إلى السلام والاستقرار العالميين، وألا تستهدف أي طرف ثالث أو تضر بمصالح الآخرين”.

يشار إلى أن الترتيبات جارية لمشاركة رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، في قمة الناتو في ليتوانيا، في شهر يوليو المقبل، ومن المتوقع خلالها محادثات ثنائية مع الأمين العام ل حلف شمال الأطلسي ، ينس ستولتنبرغ، لمناقشة خطة الحلف عبر الأطلسي لفتح مكتب اتصال في اليابان، وفقا لمصادر حكومية يابانية.