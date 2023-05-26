بوتين يكشف حقيقة إلغاء تأشيرات الدخول إلى روسيا

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أنه ناقش مع وزير الخارجية، سيرجي لافروف، عن إمكانية تفعيل العمل بنظام الإعفاء من التأشيرة وذلك مع العديد من الدول.



إلغاء تاشيرة الدخول إلى روسيا

وتأتي تصريحات الرئيس الروسي بوتين، كرد على مقترح خلال اجتماع عقده مع أعضاء منظمة "أعمال روسيا"، بتقديم تأشيرات دخول متعددة للمستثمرين الأجانب من الدول الصديقة لمدة ثلاث سنوات، وتبسيط إقامتهم في موسكو.



وذكر بوتين: "صدقوا أو لا تصدقوا، قبل يومين فقط تحدثت مع وزير الخارجية حول هذا الموضوع.. حول مسألة تطبيق نظام بدون التأشيرة مع مناطق عديدة مختلفة من العالم، وربما حتى، تطبيق هذا النظام لفئات معينة".



وكشفت تقارير إعلامية، أنه تم تناول المقترح خلال الاجتماع، وذلك لإصدار فئة جديدة من تأشيرات الدخول المتعددة الاتجاهات للمستثمرين الأجانب، فضلا عن تبسيط إجراءات الحصول على التأشيرات وتصاريح العمل للعديد من الفئات.

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وتناول بوتين كل على حدة مقترح تبسيط الإجراءات للأخصائيين المؤهلين تأهيلا عاليا، وتقليل إجراءات الفحوصات الطبية، وتقليل وقت إصدار التأشيرات.



الدول المؤهلة للمبادرة الروسية



وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها تبذل جهودا حثيثة لإلغاء تأشيرات الدخول مع عدد من بلدان العالم الإسلامي، وكذلك مع بلدان إفريقية.

وأعلن ذلك نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف على هامش منتدى "روسيا – العالم الإسلامي" (KazanForum ) الذي ينعقد حاليا في مدينة قازان الروسية.



وقال ميخائيل بوجدانوف إن "الجهود في هذا المسار مستمرة. ونحن نعتزم بشكل عام التخلي عن نظام منح تأشيرات الدخول لأن هذا الأمر مهم جدا للسياحة ورجال الأعمال".



وأشار بوجدانوف إلى قيمة خاصة تشكلها لـ روسيا بلدان العالم الإسلامي والدول العربية والإفريقية. ووقال: "نبذل جهودا مماثلة تجاه البلدان الأسيوية التي قد تصبح مستقبلا مسارات ممتازة للسياحة وقطاع الأعمال. وبينها ماليزيا وإندونيسيا".

ومضى قائلا: “فيما يتعلق بالبلدان الخليجية والعربية فإننا نعطي أفضلية للدول التي تتعاون معنا تقليديا في العديد من المسائل، وهي بالدرجة الأولى مصر والعراق وسوريا”.

الممثل التجاري الروسي الجديد في مصر

وفي وقت سابق من أبريل الماضي، تحدث الممثل التجاري الروسي الجديد في مصر ألكسي تيفانيان مع وكالة "تاس" الروسية، عن أهمية مصر بالنسبة للشركة الروسية وبيع السلع الخاصة في كلا البلدين، قائلا: "مصر، أولا وقبل كل شيء، هي السوق الأكثر ترحيبا في إفريقيا، ومن حيث الناتج المحلي الإجمالي في القارة الإفريقية، فهي تأتي بعد نيجيريا وجنوب إفريقيا.

ضخ الاستثمارات الحكومية والأجنبية

وبحسب قوله، فإنه بفضل ضخ الاستثمارات الحكومية والأجنبية الهائلة في مصر، ينمو الاقتصاد المصري بسرعة كبيرة، حتى أثناء وباء كورونا، أظهرت مصر نموا بأكثر من 3٪، عندما كانت تعاني العديد من دول العالم تقريبا.

وأضاف تيفانيان، أنه يتم تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية في مصر، بما في ذلك إنشاء عاصمة إدارية جديدة، وتجمع صناعي جديد من حيث السكك الحديدية والطرق والموانئ.

وقال الممثل التجاري الروسي الجديد إنه يتم استكشاف هذا السوق بنشاط من قبل دول الاتحاد الأوروبي والصين، ويمكننا أيضا أن نقدم الكثير له.

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