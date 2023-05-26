عودة الحديث عن استخدام النووي بين روسيا وأوكرانيا، موسكو تهدد بشن ضربات استباقية، وأزمة بسبب التهديدات البيولوجية وتطوير الأسلحة الأمريكية في أوكرانيا

عادت المخاوف تنتاب العالم من دخول النووي في الحرب الروسية الأوكرانية خاصة بعد تدفق السلاح الغربي لكييف لدعمها في الموجهات ضد روسيا، وسط تحذيرات متتالية من الدب الروسي من خطورة الأمر.

وهدد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف بأن موسكو ستشنّ ضربة استباقية، حال حصول أوكرانيا على أسلحة نووية من الغرب.

وجاءت تصريحات ميدفيديف، اليوم الجمعة، في ظل التدفق الهائل للسلاح من جانب الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، لدعم كييف في حربها ضد روسيا.

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استمرار الحرب الروسية الأوكرانية لعقود

وأعلن ميدفيديف أن الحرب بين موسكو وكييف قد تستمر لمدة عقود وتشهد فترات طويلة من القتال تخللها هدنات مختلفة، وذلك تزامنًا مع بدء تسلم الجيش الروسي مدينة باخموت من مجموعة فاجنر العسكرية، في الوقت التي تعرضت فيه أوكرانيا لهجمات صاروخية روسية.

ديمتري ميدفيديف، فيتو



وقال وكالة الإعلام الروسية إن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي والحليف القوي للرئيس فلاديمير بوتين، أدلى بتصريحاته خلال زيارة لفيتنام. وكثيرًا ما تصدر تعليقات حادة عن ميدفيديف، وقد وصف السلطات الأوكرانية الشهر الماضي بأنها "عدوى".

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ميدفيديف قوله "هذا الصراع سيستمر لفترة طويلة جدا، على الأرجح لعقود".

وتابع "طالما توجد مثل هذه السلطة... ستكون هناك، على سبيل المثال، 3 سنوات من الهدنة وسنتان من الصراع ثم يتكرر كل شيء"، واصفا أوكرانيا بأنها دولة نازية.

مخاوف من اشتعال حرب نووية وبيولوجية

وكان ميدفيديف قال في يناير إن حربًا نووية قد تشتعل في حالة هزيمة موسكو.



ووسط المخاوف من اندلاع الحرب النووية عاد الحديث مجددا عن تطوير الأسلحة البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا، وهو الأمر الذي أثارته موسكو منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2015 باتهام واشنطن باستغلال الأراضي الأوكرانية في تطوير الأسلحة البيولوجية ونشر العديد من الأمراض في العالم.



وكشف قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسية، الفريق إيجور كيريلوف، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تطور أسلحة بيولوجية على أراضي أوكرانيا، بحسب البيانات التي حصلت عليها وزارة الدفاع الروسية.



انتشار إنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة

وأوضح كيرلوف بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية أنه رغم انتشار وباء إنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة نفسها منذ عام 2003، وحالة واحدة لانتقال العدوى إلى البشر، فإنه لم يكن هناك تفش للأمراض التي تشكل تهديدًا كبيرًا للأمن الغذائي في الولايات المتحدة، مثل مرض حمى القلاعية وحمى الخنازير الأفريقية.

وأضاف: "في الوقت نفسه، يدرس الجيش الأمريكي بنشاط هذه الإصابات المهمة اقتصاديًا خارج الأراضي الوطنية، في مختبرات بيولوجية تقع على طول حدود خصومه الجيوسياسيين. وهذا يؤكد مرة أخرى أن الولايات المتحدة تطور مكونات أسلحة بيولوجية خارج الولاية الوطنية، بما في ذلك أراضي أوكرانيا".



منع التهديدات البيولوجية والرد عليها

وقال كيريلوف: "في أكتوبر 2022، أعلنت الولايات المتحدة عن الاستراتيجية الوطنية للتدابير المضادة للأخطار البيولوجية، وهي ذات طبيعة عقائدية، وتحدد إدارة المخاطر البيولوجية كأولوية حيوية للولايات المتحدة، وأنه بمساعدة الاستراتيجية المعتمدة، تخطط واشنطن لإنشاء هيكل تسيطر عليه الولايات المتحدة لمنع التهديدات البيولوجية والرد عليها وتحييدها، من أجل مصالحها الوطنية".

وفي أكتوبر الماضي دعت روسيا الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق بشأن مزاعم تتعلق بضلوع واشنطن في تطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، وهو ما رفضته المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن واعتبرت تلك الادعاءات بأنها "محض افتراء".



برنامج أسلحة بيولوجية في أوكرانيا

وقال نائب الممثلة السامية المسؤولة عن قضايا نزع السلاح: إن الأمم المتحدة "ليست على علم" بوجود برنامج أسلحة بيولوجية في أوكرانيا.

وردًا على اتهامات موسكو لكييف بتدمير أدلة تظهر تطويرها "قنبلة قذرة"، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها ستتفقد هذا الأسبوع موقعين أوكرانيين "لكشف أي تحويل لمواد نووية".



أنشطة بيولوجية عسكرية للولايات المتحدة علي الأراضي الأوكرانية

وفي وقت سابق، طلبت روسيا من مجلس الأمن الدولي إطلاق تحقيق أممي حول ضلوع واشنطن في تطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الروسية.

وقالت الوزارة في بيان: "لم يكن أمام روسيا خيار سوى تقديم شكوى إلى رئيس مجلس الأمن الدولي لطلب إجراء تحقيق دولي" في "أنشطة بيولوجية عسكرية للولايات المتحدة على الأراضي الأوكرانية"، موضحة أنها أرفقت الشكوى بمشروع قرار.



تمويل برنامج أسلحة بيولوجية

واتهمت روسيا الولايات المتحدة بتمويل برنامج أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، بعد بدء هجومها على أوكرانيا في أواخر فبراير 2022، زاعمة أنها عثرت على أدلة في مختبرات أوكرانية.

ووفق وزارة الدفاع الروسية، كان الهدف من الأبحاث هو "تطوير آلية نشر خفي لمسببات أمراض فتاكة".



مخاوف من هجمات روسية علي الأراضي الأوكرانية

وعلى الصعيد الميداني قالت السلطات العسكرية في العاصمة الأوكرانية كييف إن هناك خطرا متزايد للتعرض لهجمات صاروخية روسية، مضيفة أن الدفاعات المضادة للطائرات تعمل.

وشنّت روسيا مئات الهجمات الصاروخية على أهداف في أنحاء أوكرانيا منذ أكتوبر الماضي، لتدمير البنية التحتية الحيوية وأهداف أخرى. وأكدت أوكرانيا في الأسابيع القليلة الماضية إسقاط معظم الصواريخ. وقالت الإدارة العسكرية في كييف في رسالة عبر تيليغرام "زيادة في خطر الصواريخ! الدفاعات الجوية تعمل في المنطقة".

كما بدأت مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة تسليم مواقعها في باخموت إلى القوات النظامية أمس الخميس، بعد 5 أيام من إعلان السيطرة الكاملة على المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا، بعد معركة مميتة هي الأطول خلال الحرب.

وتقول موسكو إن الاستيلاء على باخموت يفتح الطريق أمام تقدمها في المنطقة الصناعية الشرقية المعروفة باسم دونباس. وتقول كييف إن "المعركة جذبت القوات الروسية إلى المدينة وأوقعت خسائر كبيرة في صفوفها، وأضعفت خطوط موسكو الدفاعية في أماكن أخرى".

وقال يفجيني بريجوجن مؤسس مجموعة فاغنر، الذي اتهم الجيش الروسي مرارا بالتخلي عن أراض استولى عليها رجاله من قبل، إن المجموعة ستكون مستعدة للعودة إلى المدينة إذا لزم الأمر، وإن 20 ألفًا من مقاتليه لقوا حتفهم من أجل الاستيلاء على باخموت.

تسليم مواقع باخموت للجيش الروسي

فيما قالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني في رسالة عبر تطبيق تيليجرام إن "مجموعة المرتزقة سلمت مواقع في ضواحي المدينة، لكن "لا يزال مقاتلو فاغنر داخل المدينة نفسها".

ومضت روسيا قدمًا في خطة لنشر أسلحة نووية تكتيكية في جارتها وحليفتها روسيا البيضاء، إذ وقعت اتفاقا لتخزين الرؤوس الحربية لديها. وستكون هذه أول مرة ينشر فيها الكرملين مثل هذه القنابل خارج روسيا منذ سقوط الاتحاد السوفياتي عام 1991.

ونددت وزارة الخارجية الأمريكية بخطة نشر الأسلحة، لكنها قالت إن واشنطن ليس لديها نية لتغيير موقفها إزاء الأسلحة النووية الاستراتيجية ولم تر أي مؤشرات على أن روسيا تستعد لاستخدام سلاح نووي.

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تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

ومن جانبه قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إنه تم إطلاق سراح 106 جنود أوكرانيين في عملية تبادل أسرى أخرى مع روسيا.

الرئيس الأوكراني، فيتو

وتابع زيلينسكي في خطابه الليلي: "من المهم جدًا أنه لم يكن هناك معلومات عن العديد من هؤلاء الأشخاص البالغ عددهم 106 على الإطلاق - فقد كان قد تم اعتبارهم في عداد المفقودين، لكننا وجدناهم وأعدناهم إلى الوطن". وقال زيلينسكي إن الجنود كانوا يقاتلون في مناطق باخموت، وأن من بينهم ضباط وجنود وضباط صف.

وأضاف أنه ممتن للجنود الأوكرانيين الذين أكدوا أن أوكرانيا لديها "صندوق تبادل مناسب". وقال "يجب على كل شخص على خط المواجهة أن يعي هذا: فكلما نأخذ المزيد من أسرى الحرب الروس، فإننا سنعيد المزيد من أفراد شعبنا". ولكن لم يقدم زيلينسكي أي معلومات حول عدد الروس الذين تم تسليمهم في عملية التبادل.



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