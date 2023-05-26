روسيا تتهم أوكرانيا والغرب بعرقلة جهود إنهاء الحرب

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، أن موسكو ملتزمة بحل النزاع الأوكراني بالطرق السياسية والدبلوماسية.

روسيا تتهم أوكرانيا والغرب بعرقلة السلام

واتهم لافروف، أوكرانيا والغرب بوضع عقبات خطيرة أمام استئناف محادثات السلام لإنهاء الحرب بعد دخولها في العام الثاني.

وأعرب لافروف، خلال لقائه مع الممثل الصيني الخاص لشؤون أوراسيا، لي هوي، عن امتنانه لبكين على موقفها المتوازن بشأن الأزمة الأوكرانية، مشيدا باستعداد الصين للعب دور إيجابي في التسوية.

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وأصدرت الخارجية الروسية بيانا جاء فيه: "جرى تبادل لوجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا وآفاق حل النزاع.. وأعرب لافروف عن امتنانه للجانب الصيني على موقفه المتوازن من الأزمة الأوكرانية، وأعرب عن تقديره الشديد لاستعداد بكين للعب دور إيجابي في تسويتها".

جهود لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

واختتم بيان الخارجية: "أكد الجانبان استعدادهما لزيادة وتعزيز التعاون في إطار السياسة الخارجية الروسية الصينية، بهدف الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة وعلى كوكب الأرض أجمع".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، استدعت وزارة الخارجية الروسية دبلوماسيين أمريكيين، وأبلغتهم احتجاجها على تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بشأن الضربات على روسيا، ومن ضمنها القرم.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيانها: "لقد حان الوقت لواشنطن لتعلم أن أي شكل من أشكال العدوان ضد روسيا سيكون له رد حاسم".

وأشارت الخارجية الروسية في بيانها إلى أن سوليفان، وافق على ضربات القوات المسلحة الأوكرانية على الأراضي الروسية، بما في ذلك شبه جزيرة القرم ومقاطعة بيلجورود.

وتابعت وزارة الخارجية في بيانها: "أكد الجانب الروسي أن الأعمال العدائية للولايات المتحدة، التي أصبحت منذ فترة طويلة طرفًا في الصراع، قد أغرقت العلاقات الروسية الأمريكية في أزمة عميقة وخطيرة، محفوفة بعواقب لا يمكن التنبؤ بها".

الولايات المتحدة تزود كييف بالأسلحة

ووصف دبلوماسيون روس تصريحات مسؤولين أمريكيين بأن واشنطن لا تشجع مثل هذه الهجمات على روسيا بأنها كاذبة. وأشارت الوزارة إلى أن الولايات المتحدة تزود كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية لهذه الأغراض.

جزيرة القرم ليست أرضا روسية

وقال سوليفان إن واشنطن لا تسمح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الغربية لضرب الأراضي الروسية، لكن شبه جزيرة القرم ليست أرضا روسية.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، قد أعلن في تعليق على تصريح جيك سوليفان، إن القرم جزء من روسيا والتهديدات الأمريكية غير مسئولة وموسكو ستجد الطريقة المناسبة لمنع حدوث ذلك.