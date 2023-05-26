دورة تدريبية لتعليم لغة الإشارة بمركز شباب ميت فارس بالدقهلية

نظم مركز شباب ميت فارس التابع لإدارة شباب بني عبيد، دورة تدريبية لتعليم لغة الإشارة للتعامل مع ذوي الهمم والقدرات الخاصة، للطلائع أعضاء الجمعية العمومية بمركز شباب ميت فارس.

بحضور محمد زكي مدير إدارة شباب بني عبيد، وحسن نبيه رئيس قسم المتابعة، والدكتورة إيمان المهدي مسؤول قسم ذوي القدرات والهمم بالإدارة، والدكتورة سونيا السيد المسئول الإعلامي بالإدارة، ومروة عبد المنعم المدير التنفيذي بمركز الشباب.

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وألقي محمد زكي مدير إدارة شباب بني عبيد، كلمة رحب فيها بالحضور، وأكد سيادته أهمية ممارسة الأنشطة بمركز الشباب ودمج ذوي الهمم والقدرات الخاصة مع الأسوياء من خلال ممارسة الأنشطة.

تحدثت فيروز محمد الشرقاوي أخصائية التخاطب والمحاضر بالدورة عن لغة الإشارة وأنها وسيلة التواصل غير الصوتية، حيث يستخدمها الأشخاص الذين يُعانونَ من الصَّمَم، أو الأشخاص الذينَ يختلفونَ في اللغات التي يتحدَّثونَ بها.

وأوضحت اهمية تعلم لغة الإشارة فهي تساعد في التعبير على الحاجات المختلفة للصم والبكم، تعمل على النمو الذهني والشفوي والإشارة لأصحاب القدرات الخاصة من الصم والبكم،تعمل على التواصل بين الصم والبكم والناس وتنقل المشاعر المتبادلة بينهم.

كما أشارت فيروز محمد بأن الحروف الأبجديَّة لكلِّ دولة حروف أبجديَّة خاصَّة حسب اللغة المُستخدَمة فيها، وفي لغة الإشارة، يتمّ التعبير عن هذه الحروف باستخدام إشارات مُعيَّنه إذ تتَّخذ بعض الحروف إشارة تتمثَّل بشكل كتابتها وشرح الحرف وتعليمها باليد والارقام وايضا ايام الاسبوع.

يأتي تنفيذ هذه الدورة التدريبية برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة مني عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، ونانسي مسئول ذوي الهمم والقدرات الخاصة بالمديرية، ومحمد زكي مدير إدارة شباب بني عبيد.