الجمعة 26 مايو 2023
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محافظات

السكرتير العام في الدقهلية يعقد اجتماعا مع مديري إدارات الأزمات والكوارث

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع في محافظة الدقهلية, فيتو

عقد السكرتير العام لمحافظة الدقهلية اجتماعا مع مديري إدارات الأزمات والكوارث بنطاق المحافظة لمتابعة إجراءات الجاهزية والاستعداد لمجابهة الآثار الناجمة عن أية أزمات طارئة.. 

جانب من الاجتماع، فيتو

 

 

وذلك تنفيذا لتوجيهات  الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وتكليفات  اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بضرورة الإستعداد من قبل المحافظات المصرية  لمواجهة أي أخطار أو أزمات طارئة.. 

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جانب من الاجتماع، فيتو

 

حيث كلف "مختار" اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة لعقد اجتماع موسع مع السادة مديري إدارات الأزمات والكوارث بنطاق المحافظة، بحضور عدد من مديري مديريات الخدمات ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وممثلي قطاعات المرافق والإسعاف بالمحافظة واستهدف الاجتماع مناقشة تنفيذ تعليمات "محافظ الدقهلية" بأهمية الاستعداد اللازم لعمليات الإخلاء والإعاشة للمواطنين بالاشتراك مع جميع الجهات ومتابعة الاجراءات المتخذة وأساليب الجاهزية والاستعداد لمجابهة الآثار الناجمة عن أي أزمات طارئة مثل الزلازل والتسونامي وذلك تنفيذا لتعليمات وزارة التنمية المحلية في هذا الشأن لمديري عموم الأزمات والكوارث بالمحافظات.. 

وذلك في إطار التعاون والتنسيق القائم بين اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وفي إطار خطة الدولة والاستعداد لمواجهة الأزمات والكوارث.. 

جانب من الاجتماع، فيتو

 واستعرض السكرتير العام لمحافظة الدقهلية خلال الاجتماع الذي أعدته إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة بإشراف المحاسب عبد الغني الصبيحي مدير عام الإدارة، كافة الاستعدادات والإمكانات والمعدات المتاحة من قبل الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وكافة القطاعات الخدمية وذلك بالتعاون من قبل كافة الأجهزة المعنية مع مؤسسات المجتمع المدني كفرق الكشافة والجوالة والهلال الأحمر والرائدات الريفيات للتعامل الفوري مع ايه ظروف طارئة..  

 وأكد "مختار" علي ضرورة المتابعة والاستعداد الجيد من قبل كافة الاجهزة التنفيذية بالتعاون والتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء للتعامل الفوري مع أية أحداث طارئة والتخفيف من حدتها وآثارها فورا حرصا على سلامة وصحة وحياة المواطنين بنطاق المحافظة.

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