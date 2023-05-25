وكيل رياضة الدقهلية تلتقي أعضاء سفراء مشواري

التقت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، ظهر اليوم الخميس 25 مايو 2023، بديوان عام المديرية فريق شباب سفراء مشواري بمحافظة الدقهلية.

وذلك بحضور الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وطارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب، وعصام رمضان منسق عام مشروع سفراء مشواري، والشباب والفتيات أعضاء فريق سفراء مشواري بمحافظة الدقهلية.

ناقش الشباب سفراء مشواري بمحافظة الدقهلية مع الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اعتماد خطة التدريب والتنفيذ خلال الإجازة الصيفية بمراكز الشباب على مستوى الإدارات الفرعية بمحافظة الدقهلية.



بالإضافة إلى عرض مشروع سفراء مشواري بالدقهلية والهدف من المشروع وكيف وصل عدد المتدربين إلى 1500 مستفيد خلال شهرين، بواقع 60 ورشة تدريبية للنشء من سن 10 حتى 14 سنة، وتضم محافظة الدقهلية عدد 37 سفيرا من سفراء مشواري.



وأكدت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة خلال اللقاء بسفراء مشواري بمحافظة الدقهلية، أهمية دورهم من خلال المهارات الشخصية "التفكير الإيجابي، الأساليب التحفيزية، التقبل، تعلم كيفية التعلم، وتنمية مهاراتهم، والتي يتم تنفيذها في إطار برنامج سفراء مشواري بالدقهلية.

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وأضافت خلال اللقاء أن مشواري إحدى البرامج الرائدة التي تعمل على بناء قدرات النشء والشباب بالمهارات الحياتية ومهارات العمل ومهارات ريادة الأعمال والريادة المجتمعية والتي تعمل بالشراكة بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبدعم من الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.