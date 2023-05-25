رابطة الأندية توقع عقوبات على محمود علاء ونادي الاتحاد السكندري

قررت لجنة المسابقات في رابطة الأندية المحترفة المصرية، توقيع عقوبات على محمود علاء لاعب الاتحاد السكندري بعد طرده في مباراة الفريق الأخيرة بالدوري ضمن منافسات الجولة 29.

عقوبة ضد محمود علاء ونادي الاتحاد

وقررت الرابطة إيقاف علاء مباراتين وغرامة 20 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي الذي صدر من اللاعب عقب طرده في مباراة المصري البورسعيدي.

كما قررت الرابطة تحمل نادى الاتحاد قيمة تلفيات إحدى كاميرات النقل التليفزيونى.

يواصل مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري تصدر جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الموسم الجاري 2022-2023 بعد انتهاء الجولة الـ 29.

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وتساو محمد شريف مهاجم الأهلي مع أحمد سيد زيزو جناح الزمالك بـ 9 أهداف في ترتيب هداف الدوري المصري فيما انفرد محمد حمدي زكي مهاجم أسوان بالوصافة بـ 11 هدفا.

محمود علا، فيتو

هدافو الدوري المصري الممتاز 2023

مابولولو لاعب الاتحاد السكندري 14 هدفًا

محمد حمدي زكي لاعب أسوان 11 هدفا

أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة 10 أهداف

أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك 9 أهداف

محمد شريف لاعب الأهلي 9 أهداف

رزقي حمرون لاعب فاركو 8 أهداف

رفيق كابو لاعب إنبي 8 أهداف

جون أوكلي لاعب المقاولون 8 أهداف

سمير فكري لاعب الداخلية 8 أهداف

كريم بامبو لاعب البنك الأهلي 8 أهداف

حسام حسن لاعب سموحة 7 أهداف

بنيامين بواتينج لاعب سموحة 7 أهداف

رمضان صبحي لاعب بيراميدز 7 أهداف

أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا 7 أهداف

محمد الشامي لاعب الاسماعيلي 7 أهداف

جريندو لاعب المصري 7 أهداف

فاخري لاكاي لاعب بيراميدز 6 أهداف

كريم طارق لاعب الجيش 6 أهداف

مصطفى زيكو لاعب حرس الحدود 6 أهداف

جوزيف أوشايا لاعب المقاولون 6 أهداف

أحمد أمين أوفا لاعب إنبي 6 أهداف

فراس شواط لاعب الإسماعيلي 6 أهداف

مروان محسن لاعب فيوتشر 6 أهداف

مروان حمدي لاعب المصري 5 أهداف

علي معلول لاعب الأهلي 5 أهداف

مصطفي فتحي لاعب بيراميدز 5 أهداف

عبد الرحمن خالد جبنة لاعب المقاولون 5 أهداف

محمد هلال لاعب البنك الأهلي 5 أهداف

مروان حمدي لاعب المصري 5 أهداف

إلياس الجلاصي لاعب المصري 5 أهداف

سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك 5 أهداف

ترتيب الدوري المصري عقب الجولة الـ 29

1- الأهلي 56 نقطة من 22 مباراة

2- بيراميدز 55 نقطة من 27 مباراة

3- فيوتشر 54 نقطة من 28 مباراة

4- الزمالك 47 نقطة من 28 مباراة

5- المقاولون العرب 41 نقطة من 29 مباراة

6- المصري البورسعيدي 40 نقطة من 29 مباراة

7- فاركو 40 نقطة من 29 مباراة

8- الاتحاد السكندري 40 نقطة من 27 مباراة

9- إنبي 36 نقطة من 29 مباراة

10- سموحة 35 نقطة من 29 مباراة

11- الإسماعيلي 32 نقطة من 28 مباراة

12- سيراميكا كليوباترا 31 نقطة من 28 مباراة

13- البنك الأهلي 31 نقطة من 29 مباراة

14- أسوان 31 نقطة من 29 مباراة

15- غزل المحلة 31 نقطة من 29 مباراة

16- الداخلية 28 نقطة من 29 مباراة

17- طلائع الجيش 26 نقطة من 27 مباراة

18- حرس الحدود 16 نقطة من 28 مباراة