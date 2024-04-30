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رياضة

أزمة الصورة المسيئة، رئيس الزمالك يوبخ مصطفى شلبي بسبب طريقة احتفاله أمام دريمز الغاني

مصطفى شلبي، فيتو
مصطفى شلبي، فيتو

أكد أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، عاتب مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، ووبخه بعد احتفاله أمام دريمز الغاني بالكونفدرالية.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "رئيس الزمالك طالب اللاعب بالتركيز في انفعالاته وتدارك مثل هذه الاحتفالات مستقبلًا، حيث أبدى عدم رضاه من خلعه للقميص. 

مصطفى شلبي، دافع أحمد سالم المتحدث باسم نادي الزمالك، عن لاعب الفريق الأبيض بعد حركة الاحتفال المسيئة له عقب تسجيله هدفا في مباراة دريمز الغاني.

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أخلاق مصطفى شلبي

وقال “سالم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: مصطفى شلبي لاعب محترم ومهذب جدا وتعرض لضغوط شديدة بعد العودة من الإصابة لذلك هو يريد إثبات إمكانياته وقدراته ودوره بالفريق.

 

حب مصطفى شلبي للزمالك

 وأضاف: هدف مصطفى شلبي في دريمز الغاني كان غاليا وهو احتفل بشكل طبيعي، وكان المقصود من الإشارة أن الزمالك في قلبي وهو كان متجها إلي شيكابالا وحسام المندوه ورئيس النادي حسين لبيب، متابعا: الإشارة أو الحركة ليست مسيئة علي الإطلاق.

 

موقف نادي الزمالك من احتفال مصطفى شلبي 

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وكشف حسام المندوه رئيس بعثة الزمالك في غانا موقفه من الانتقاد الذي تعرض له مصطفى شلبي، بسبب صورة طريقة احتفاله التي وصفها البعض بالمشينة عقب الفوز على دريمز الغاني بالكونفدرالية.

وقال المندوه عبر برنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "مصطفى شلبي مضغوط بقاله فترة وواخد الموضوع على أعصابه، هو احتفل بطريقته بالهدف وكان مضغوط من قبل المباراة".

 

 

وتابع: "لم نرَ شيئا من مصطفى شلبي يستاهل عليه عقوبات، لا عقوبات على مصطفى شلبي".

والتقطت الكاميرات صورة لاحتفال مصطفى شلبي، اعتبرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي غير لائقة تخالف الروح الرياضية وتعد انتهاكا للآداب العامة أمام الكاميرات.

 

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