ماذا تفعل مصر حال حدوث اجتياح لرفح الفلسطينية؟ الحكومة تجيب

اجتياح رفح الفلسطينية، كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، ما الذي ستفعله الدولة المصرية حال تم اجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي رفح الفلسطينية وحدوث نزوح للفلسطينيين تجاه الحدود المصرية.

الدعم الإنساني للفلسطينيين

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: سوف نقدم الدعم الإنساني اللازم للأخوة الفلسطينيين حال حدث اجتياح لرفح الفلسطينية.



نزوح الفلسطينيين للحدود المصرية

وأوضح: في حالة نزوح الفلسطينيين للحدود المصرية بسبب اجتياح إسرائيل لـرفح الفلسطينية فنحن مستعدون لتقديم لهم الدعم الإنساني اللازم من باب حقهم علينا وواجبنا تجاههم.

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في هذا السياق قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن أي هجوم على رفح الفلسطينية سيمثل كارثة كبرى على المدنيين.

قطاع غزة والهجوم على رفح

وأكد الدكتور مصطفي مدبولي، خلال جلسة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، أن مصر سوف تبذل أقصى جهد لتفادي أي هجوم على رفح الفلسطينية، لأن الوضع في رفح اليوم هو وجود أكثر من 1.1 مليون فلسطيني نزح من شمال ووسط غزة إلى رفح بالإضافة إلى وجود 250 ألف ساكن في مدينة رفح.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: “إننا بحاجة لعقود من الزمن لإعادة إعمار قطاع غزة من جديد”.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية التقى اليوم "ستيفان سيجورنيه" وزير خارجية فرنسا، وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض.



وذكر السفير أحمد أبو زيد، أن الشق الأكبر من المناقشات تركز على التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة ارتباطًا بالحرب في قطاع غزة، وما يرتبط بها من تصعيد في الضفة الغربية ولبنان والبحر الأحمر، حيث تناول الوزيران التحركات الدولية الهادفة لتحقيق انفراجة في الوضع المحتدم في القطاع.

كما تم التشاور حول عدد من المبادرات المطروحة لإنهاء الأزمة وتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار وتبادل المحتجزين والرهائن، فضلًا عن تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع، بما في ذلك مشروع القرار الفرنسي المطروح أمام مجلس الأمن.

وأضاف المتحدث الرسمي، بأن الوزيرين شكري وسيجورنيه شددا على أنه لا سبيل لاحتواء الأزمة دون تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار، ومنع أية تحركات إسرائيلية لشن هجوم عسكري على مدينة رفح جنوب قطاع غزة للحيلولة دون الانزلاق بالمنطقة في صراع أوسع يدفع بها إلى طريق غير معلوم العواقب.