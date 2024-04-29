الإثنين 29 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ماذا تفعل مصر حال حدوث اجتياح لرفح الفلسطينية؟ الحكومة تجيب

رفح الفلسطينية، فيتو
رفح الفلسطينية، فيتو

اجتياح رفح الفلسطينية، كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، ما الذي ستفعله الدولة المصرية حال تم اجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي رفح الفلسطينية وحدوث نزوح للفلسطينيين تجاه الحدود المصرية.

 

الدعم الإنساني للفلسطينيين 

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: سوف نقدم الدعم الإنساني اللازم للأخوة الفلسطينيين حال حدث اجتياح لرفح الفلسطينية.

 
نزوح الفلسطينيين للحدود المصرية 

وأوضح: في حالة نزوح الفلسطينيين للحدود المصرية بسبب اجتياح إسرائيل لـرفح الفلسطينية فنحن مستعدون لتقديم لهم الدعم الإنساني اللازم من باب حقهم علينا وواجبنا تجاههم.

Advertisements

سامح شكري لنظيره الفرنسي: أي تحرك عسكري على رفح يدفع لطريق غير معلوم العواقب

مدبولي: مصر تبذل أقصى جهد لتفادي أي هجوم على رفح الفلسطينية

 

في هذا السياق قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن أي هجوم على رفح الفلسطينية سيمثل كارثة كبرى على المدنيين.

 

قطاع غزة والهجوم على رفح

وأكد الدكتور مصطفي مدبولي، خلال جلسة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، أن مصر سوف تبذل أقصى جهد لتفادي أي هجوم على رفح الفلسطينية، لأن الوضع في رفح اليوم هو وجود أكثر من 1.1 مليون فلسطيني نزح من شمال ووسط غزة إلى رفح بالإضافة إلى وجود 250 ألف ساكن في مدينة رفح.

 

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: “إننا بحاجة لعقود من الزمن لإعادة إعمار قطاع غزة من جديد”.

 

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية التقى اليوم "ستيفان سيجورنيه" وزير خارجية فرنسا، وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض.
 

وذكر السفير أحمد أبو زيد، أن الشق الأكبر من المناقشات تركز على التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة ارتباطًا بالحرب في قطاع غزة، وما يرتبط بها من تصعيد في الضفة الغربية ولبنان والبحر الأحمر، حيث تناول الوزيران التحركات الدولية الهادفة لتحقيق انفراجة في الوضع المحتدم في القطاع.

 

كما تم التشاور حول عدد من المبادرات المطروحة لإنهاء الأزمة وتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار وتبادل المحتجزين والرهائن، فضلًا عن تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع، بما في ذلك مشروع القرار الفرنسي المطروح أمام مجلس الأمن.

 

وأضاف المتحدث الرسمي، بأن الوزيرين شكري وسيجورنيه شددا على أنه لا سبيل لاحتواء الأزمة دون تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار، ومنع أية تحركات إسرائيلية لشن هجوم عسكري على مدينة رفح جنوب قطاع غزة للحيلولة دون الانزلاق بالمنطقة في صراع أوسع يدفع بها إلى طريق غير معلوم العواقب.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

اجتياح رفح الفلسطينية رفح الفلسطينية إسرائيل نزوح الفلسطينيين الحكومة مجلس الوزراء

مواد متعلقة

سامح شكري لنظيره الفرنسي: أي تحرك عسكري على رفح يدفع لطريق غير معلوم العواقب

مشهد يدمي القلوب، أهالي مدينة رفح يشيعون جثامين 25 شخصا استشهدوا بنيران الاحتلال

مدبولي: 2.5 مليون فلسطيني تدهورت حياتهم ومعبر رفح مفتوح 24 ساعة

مدبولي: مصر تبذل أقصى جهد لتفادي أي هجوم على رفح الفلسطينية

ads

الأكثر قراءة

عباس شراقي يزف بشرى سارة عن حصة مصر من مياه نهر النيل هذا العام

كيلو الأرز بكام اليوم الإثنين؟

ماذا تفعل مصر حال حدوث اجتياح لرفح الفلسطينية؟ الحكومة تجيب

تفاصيل صادمة في واقعة العثور على جثة طالب منزوعة الأحشاء بالدقهلية

سعر اليورو بالبنك المركزي بختام تعاملات اليوم الإثنين

أخبار الحوادث اليوم.. الإعدام شنقا لطبيب اغتصب شقيقة زوجته.. والعثور على جثة طالب منزوعة الأحشاء بالدقهلية

رسالة قوية من الرئيس السيسي لنظيره الأمريكي بشأن غزة

تحذير من هذا الأمر، توقعات الأرصاد لحالة الطقس غدا الثلاثاء

منوعات

المزيد

باكستان خالية من شلل الأطفال، حلم بيل جيتس يبدأ من البنجاب

الفراشات تكشف سر تغيير المناخ، ما القصة؟

ياباني ينجو بنفسه من بين فكي دب بسبب فنون الكاراتيه

بسبب عملية تجميل، إصابة 3 أمريكيات بالإيدز

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين

كيلو الأرز بكام اليوم الإثنين؟

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الإثنين 29 - 4 - 2024

سعر اليورو بالبنك المركزي بختام تعاملات اليوم الإثنين

المزيد
ads

انفوجراف

قدم 113 شخصية واشتهر بالفنان المتحرش.. محطات في مشوار النجم حمدي الوزير (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين «البحوث الإسلامية»: القرآن الكريم طوق النجاة للأمة الإسلامية والإنسانية

تفسير حلم العجين في المنام وعلاقته بتيسير الأمور وصلاح الأحوال

هل الكوثر نهر في الجنة، ومن هو الأبتر؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads