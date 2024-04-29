الفراشات تكشف سر تغيير المناخ، ما القصة؟
أجرى مجموعة الباحثون دراسات حول التغيير المناخي بواسطة صيد الفراشات نظرًا إلى ما تختزنه هذه الجواهر الطائرة من معلومات كثيرة عن آثار تغير المناخ.
صيد الفراشات
وفي محمية كويابينو في قلب منطقة الأمازون الإكوادورية، نصب فريق من علماء الأحياء وحراس الغابات على أغصان الأشجار مصائد للفراشات.
وبواسطة زجاجات تحوي طعومًا من السمك وُضعت داخل الشباك، يستدرج الباحثون الفراشات البالغة لكي يُجروا عليها دراسات، إذ إن حياتها القصيرة تتيح للعلماء في وقت قليل تكوين معطيات عن انقراض بعض الأنواع، واستكشاف آثار تغير المناخ.
وتتولى عالمة الأحياء ماريا فرناندا تشيكا إدارة المشروع، وتعمل منذ 10 سنوات على تحليل الفراشات.
وتوضح تشيكا أن الفراشات بمنزلة “مؤشرات حيوية”، أي إنها “حساسة جدًا، حتى للتغيرات المحدودة في المنظومة البيئية، نظرًا لطبيعة دورة حياتها التي تبدأ بالبيوض، ثم اليرقات، وأخيرًا مرحلة البلوغ القصيرة”.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.