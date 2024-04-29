الإثنين 29 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

الفراشات تكشف سر تغيير المناخ، ما القصة؟

فراشة، فيتو
فراشة، فيتو

أجرى مجموعة الباحثون دراسات حول التغيير المناخي بواسطة صيد الفراشات نظرًا إلى ما تختزنه هذه الجواهر الطائرة من معلومات كثيرة عن آثار تغير المناخ.

 

صيد الفراشات 


وفي محمية كويابينو في قلب منطقة الأمازون الإكوادورية، نصب فريق من علماء الأحياء وحراس الغابات على أغصان الأشجار مصائد للفراشات.

وبواسطة زجاجات تحوي طعومًا من السمك وُضعت داخل الشباك، يستدرج الباحثون الفراشات البالغة لكي يُجروا عليها دراسات، إذ إن حياتها القصيرة تتيح للعلماء في وقت قليل تكوين معطيات عن انقراض بعض الأنواع، واستكشاف آثار تغير المناخ.

Advertisements

 وتتولى عالمة الأحياء ماريا فرناندا تشيكا إدارة المشروع، وتعمل منذ 10 سنوات على تحليل الفراشات.

وتوضح تشيكا أن الفراشات بمنزلة “مؤشرات حيوية”، أي إنها “حساسة جدًا، حتى للتغيرات المحدودة في المنظومة البيئية، نظرًا لطبيعة دورة حياتها التي تبدأ بالبيوض، ثم اليرقات، وأخيرًا مرحلة البلوغ القصيرة”.
 

52 % من الشباب في 9 دول يحملون مسؤولية مكافحــة تغيـر المنـاخ للمؤسسات البيئية

«فيتو» في «سيوة».. حكايات واحة الأحلام والأساطير.. تتميز بالتنوع البيولوجي الكبير.. مقصد مهم للسياحة العلاجية.. وهكذا تم إعلانها محمية طبيعية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفراشات تغيير المناخ صيد الفراشات منطقة الأمازون الإكوادورية علماء الاحياء

مواد متعلقة

الأسماك الإستوائية تغزو مياه أستراليا بسبب تغير المناخ
ads

الأكثر قراءة

تفاصيل صادمة في واقعة العثور على جثة طالب منزوعة الأحشاء بالدقهلية

تغيبه عن الملاعب، لاعب منتخب المغرب يتلقى علقة ساخنة بأحد ملاهي برلين

تحذير من هذا الأمر، توقعات الأرصاد لحالة الطقس غدا الثلاثاء

الإعدام شنقا لطبيب اغتصب شقيقة زوجته القاصر بأكتوبر

الزمالك عن لقطة احتفال مصطفى شلبي بهدف دريمز: بيقول الأبيض في قلبي

بكام الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالتعاملات المسائية اليوم الإثنين

"المصل واللقاح" تطمئن المواطنين: لا مخاوف من لقاح أسترازينيكا بعد مرور عام على التطعيم

هل الكوثر نهر في الجنة، ومن هو الأبتر؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

منوعات

المزيد

الفراشات تكشف سر تغيير المناخ، ما القصة؟

ياباني ينجو بنفسه من بين فكي دب بسبب فنون الكاراتيه

بسبب عملية تجميل، إصابة 3 أمريكيات بالإيدز

بريطانيا تنظم مسابقة لـ مربى البرتقال

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الإثنين 29-4-2024 في الأسواق

بكام الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالتعاملات المسائية اليوم الإثنين

أسعار العدس مساء اليوم الإثنين 29 - 4 - 2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 29-4-2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

تعرض 3 وزراء بحكومة الاحتلال لحوادث في أقل من أسبوع (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الكوثر نهر في الجنة، ومن هو الأبتر؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

أمينة الفتوى: اربطيه بالعيال، مثل شعبي مخالف للشرع (فيديو)

تفسير حلم أكل الخس في المنام وعلاقته بالربح الوفير والأخبار المبشرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads