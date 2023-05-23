الأزمات تضرب الاتحاد السكندري.. استقالة محمد مصيلحي من رئاسة النادي.. تراجع نتائج فريق الكرة.. والسلة تخرج بدون بطولات

الاتحاد السكندري، يواجه نادي الاتحاد السكندري أزمات عنيفة خلال الساعات الماضية، بعد استقالة محمد مصيلحي رئيس النادي، وبعدها تراجع نتائج فريق الكرة بجانب خسارة فريق السلة نهائي دوري السوبر.

استقالة محمد مصيلحي من الاتحاد السكندري

وأعلن محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، استقالته الأسبوع الماضي، عقب خسارة فريق كرة السلة دوري السوبر، إلا أن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رفض الاستقالة.

محمد مصيلحي خلال تقديم استقالته إلى وزير الشباب والرياضة، فيتو

وأكد إسماعيل محمد عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري أن محمد مصيلحي رئيس مجلس الإدارة، مصمم على الاستقالة التي تقدم بها خلال اجتماعه مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

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وأضاف: “رغم رفض أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للاستقالة التي تقدم بها محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، إلا أن الأخير متمسك بقراره، عقب خسارة فريق كرة السلة للقب الدوري أمام النادي الأهلي، بالإضافة إلى خسارة الفريق الأول لكرة القدم”.

وتابع: "جماهير الاتحاد السكندري هاجمت مجلس إدارة النادي عقب خسارة دوري السوبر لكرة السلة، كما أن النادي يعاني من أزمات مالية طاحنة، وهو ما دفع محمد مصيلحي إلى تقديم استقالته ".

لاعبو الاتحاد السكندري يطالبون محمد مصيلحي بالتراجع عن الاستقالة

طالب لاعبو الاتحاد السكندري، محمد مصيلحي، رئيس النادي بالتراجع عن الاستقالة، قبيل بدء المباراة التي جمعتهم مع المصري البورسعيدي بالجولة التاسعة والعشرين في الدوري المصري الممتاز، حيث رفعوا لافتة مكتوبا عليها: "هنكمل المشوار".

لاعبو الاتحاد السكندري يطالبون محمد مصيلحي بالتراجع عن الاستقالة، فيتو

كما نظم موظفو نادي الاتحاد السكندري والأعضاء وقفات احتجاجية لإثناء محمد مصيلحي عن قراره بالاستقالة، إلا أنه رغمت عن ذلك لم يعلن حتى الآن موقفه من الاستقالة من رئاسة النادي السكندري.

تراجع نتائج فريق الكرة في الاتحاد السكندري

أزمات الاتحاد السكندري ازدادت بسبب تراجع نتائج فريق الكرة، والتي كان آخرها هزيمة فريق كرة القدم أمس الإثنين 1-2 أمام المصري البورسعيدي، على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة 29 من مسابقة الدوري المصري.

ويمر فريق الاتحاد لكرة القدم يمر بعدة مشاكل في الفترة الأخيرة، بداية من غضب البعض بسبب عدم المشاركة بشكل أساسي، فضلا عن صدام لاعبين مع المدير الفني الصربي زوران مانولوفيتش، وذلك إضافة إلى مشاكل بين اللاعبين وبعضهم، ما أدى إلى إضطرابات داخل الفريق، نتج عنها الهزيمة الثانية على التوالي حيث خسر الفريق أمام إنبي ثم المصري، ليصل إلى الخسارة الـ11 هذا الموسم، ما أدى إلى تضاؤل فرص المشاركة في بطولة قارية، بعد التراجع للمركز السادس في جدول ترتيب الدوري.

مباريات قوية تنتظر الاتحاد السكندري

وينتظر نادي الاتحاد السكندري مواجهات نارية خلال الفترة المقبلة، حيث سيواجه الزمالك وبيراميدز والبنك الأهلي وحرس الحدود والأهلي، كما سيلعب ضد بيراميدز في دور 16 من بطولة كأس مصر، وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس رابطة الأندية.

سلة الاتحاد تخرج دون بطولات

الأزمة الأبرز في الاتحاد السكندري كانت خروج فريق كرة السلة بدون بطولات في الموسم الحالي، رغم تفوق زعيم الثغر في اللعبة خلال السنوات الماضية، وهو ما تسبب في دراسة إدارة النادي فسخ التعاقد مع بعض اللاعبين إضافة إلى المدرب الألماني هنريك رودل.

كما سوف يتم تحديد مصير رئيس قطاع الناشئين بالنادي عمرو أبو الخير، وذلك عقب تحقيق القطاع بطولتين فقط في جميع الأعمار السنية (بطولتا الجمهورية تحت 14 عاما في الموسمين الماضي والحالي)، الأمر الذي أشعل فتيل غضب لدى الجماهير.

مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في كرة السلة، فيتو

المصري يهزم الاتحاد السكندري في الدوري المصري

فاز فريق الكرة الأول بالنادي المصري البورسعيدي، على نظيره الاتحاد السكندري، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، على ملعب برج العرب، ضمن فعاليات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وحول المصري تأخره بهدف لفوز بهدفين، حيث منح كريستوفر مابولولو، التقدم للاتحاد في الدقيقة 25، وسجل جريندو هدف تعادل المصري في الدقيقة 34.

وفي الدقيقة 73، سجل إلياس الجلاصي، الذي شارك كبديل هدف فوز فريق المدينة الباسلة من ركلة جزاء، ليمنح فريقه ثلاث نقاط هامة في جدول ترتيب الدوري.

وأكمل الاتحاد المباراة بعشرة لاعبين، عقب طرد محمود علاء، مدافع الفريق في الدقيقة 89، لحصوله على بطاقة صفراء ثانية.

بتلك النتيجة يحتل الاتحاد المركز السادس، في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، بفارق الأهداف عن المصري صاحب المركز السابع.

وجاء تشكيل المصري لمواجهة الداخلية كالتالي:

عصام ثروت لحراسة المرمى، كريم العراقي، إسلام أبو سليمة، عماد الدين بو بكر، عمرو سعداوي لخط الدفاع، إيزي ايميكا، عمرو موسى كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، رجب عمران، أحمد شداد ، إسلام عطية كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد محمد جريندو.

فيما ضمت قائمة البدلاء كلا من: محمود جاد، محمد دبش، أحمد عماد، أسامة الجزار، عبد الرحيم دغموم، محمد الفيومي، حسام جريشة، زياد فرج، عمرو المرسى.