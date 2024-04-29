اتحاد منتجي الدواجن يكشف عن موعد الانخفاض الكبير في اسعار البيض (فيديو)

اسعار الدواجن والبيض، قال أحمد نبيل، نائب رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن: إنه مع زيادة المعروض من البيض حدث انخفاض في الأسعار مؤخرا.

استقرار اسعار البيض

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل بقناة "الحياة": مع استدامة الأعلاف وانخفاض اسعارها حدث هناك استقرار في انتاج بيض المائدة.

تراجع سعر كرتونة البيض

ولفت: اسعار بيض المائدة تراجعت من 180 جنيها للكرتونة الي ما بين 140 الي 150 جنيه بنسبة انخفاض تصل الي 30%.

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دورات انتاج البيض

وتابع:"طالما في دورات إنتاجية تدخل السوق سيكون هناك انخفاض في اسعار بيض المائدة"، مؤكدًا:"كرتونة البيض ستعود الي اسعارها الطبيعية لما قبل الأزمة خلال شهر أكتوبر المقبل".



انخفضت أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الإثنين 29 أبريل 2024، وفقًا للسعر المعلن مع تطبيق المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، فضلًا عن أسعار الدواجن والبيض في المزارع والشركات التي لم تنضم للمبادرة.

أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الإثنين



وتنشر «فيتو» أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين في الأسواق وفقًا للسعر المعلن مع تطبيق المبادرة الحكومية، فضلًا عن أسعار الدواجن والبيض في المزارع والشركات التي لم تنضم للمبادرة، إلى جانب سعر الدواجن والبيض وفقًا لرصد البوابة الحكومية، في السطور التالية:



تطبيق مبادرة خفض أسعار الدواجن والبيض في الأسواق



يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن أنه بناءً على تقرير أعده السيد القصير وزير الزراعة تم الاتفاق مع الاتحاد العام لمنتجى الدواجن على خفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح من 10 إلى 15 %، بداية من يوم 2 أبريل الجاري.

أسعار الفراخ والبيض ضمن مبادرة خفض الأسعار



وفيما يخص أسعار الدواجن والبيض ضمن مبادرة خفض الأسعار المعلنة؛ بلغ سعر كيلو الفراخ الحية في المزرعة «أي جملة» نحو 85 جنيهًا، وللمستهلك بحد أقصى 95 جنيهًا، وسعر كرتونة بيض المائدة في المزرعة نحو 135 جنيهًا، وللمستهلك بحد أقصى 145 جنيهًا.

أسعار الدواجن البيضاء والبلدي في المزارع خارج المبادرة الحكومية



تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع التي لم تطبق المبادرة الحكومية اليوم الإثنين من 77 إلى 78 جنيهًا في المزرعة، بانخفاض 3 جنيهات وفي المحلات بسعر من 87 جنيهًا إلى 94 جنيهًا للمستهلك.

أما سعر كيلو الدواجن الساسو أو البلدي؛ فتراوحت اليوم الإثنين من 88 إلى 89 جنيهًا في المزرعة، ويتراوح سعر كيلو الفراخ البلدي من 98 إلى 106 جنيهات للمستهلك.