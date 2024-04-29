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باكستان خالية من شلل الأطفال، حلم بيل جيتس يبدأ من البنجاب

بيل جيتس، فيتو
بيل جيتس، فيتو

القضاء على مرض شلل الأطفال في باكستان، هدف سامي يسعى إليه بيل جيتس المؤسس والرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا جيتس الخيرية.


باكستان خالية من شلل الأطفال


وفي التفاصيل اجتمع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الاثنين، مع بيل جيتس، حيث دعا إلى بذل جهد متواصل من قبل جميع الشركاء للوصول إلى الهدف النهائي المتمثل في جعل باكستان خالية من شلل الأطفال.
وذكر بيان صحفي لمكتب رئيس الوزراء الباكستاني، نقلته وكالة أسوشيتدبرس باكستان، أن شهباز شريف أكد، في الاجتماع الذي عقد على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض،  أن باكستان تعمل بلا كلل للقضاء على شلل الأطفال في البلاد.


وفي وقت سابق، شارك كل من شبهاز شريف وبيل جيتس في حلقة نقاش رفيعة المستوى للمنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان "إعادة تعريف أجندة الصحة العالمية."


وقالت وكالة أسوشيتد برس باكستان إن بيل جيتس أشار إلى برنامج التحصين واللقاح ضد شلل الأطفال في إقليم البنجاب تحت قيادة شهباز شريف كرئيس للوزراء، وأكد على ضرورة تكرار نفس الممارسة في أنحاء البلاد لإنجاح برنامج التحصين.

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القضاء على شلل الأطفال


وفي معرض استذكاره باعتزاز التفاعلات التي جرت بينهما خلال فترة ولايته السابقة، أكد رئيس الوزراء الباكستاني من جديد التزامه بمواصلة العمل بشكل وثيق مع بيل غيتس لضمان شراكة أقوى بين باكستان ومؤسسة جيتس.
وأشاد بيل غيتس بجهود باكستان، وقال إن القضاء على شلل الأطفال أمر حيوي لحماية الأجيال القادمة من هذا المرض المعيق. 
وقالت وكالة أسوشيتد برس باكستان إنه بالإضافة إلى مرض شلل الأطفال، ناقش رئيس الوزراء شهباز وجيتس أيضًا التقدم الذي تم إحرازه في الأنشطة الجارية بين باكستان ومؤسسة بيل وميليندا جيتس في مجالات التحصين والتغذية والشمول المالي.
 

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