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ثقافة وفنون

"بيكلموني" لرامي جمال تتجاوز المليون مشاهدة وتتصدر تريند يوتيوب (فيديو)

بوستر أغنية بيكلموني،
بوستر أغنية بيكلموني، فيتو

تصدر المطرب رامي جمال قائمة تريند الموسيقى بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وذلك بأغنية "بيكلموني" من ألبومه الجديد "خليني أشوفك" والذي طرحه مؤخرا عبر يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة. 

أغنية بيكلموني 

وحققت أغنية "بيكلموني" مليون و200 ألف مشاهدة منذ طرحها قبل 5 أيام ضمن أغاني ألبوم رامي جمال الجديد. 

الأغنية من كلمات مودي نبيل، ألحان فارس فهمي،  توزيع وسام عبد المنعم، مكس وماستر وسام عبد المنعم، جيتار أحمد حسين. 

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ألبوم رامي جمال الجديد 

وكان رامي جمال قد طرح مؤخرا أحدث ألبوماته الغنائية والذي جاء بعنوان خليني أشوفك والذي ضم 15 أغنية مختلفة، وذلك على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وتأتي أغاني ألبوم رامي جمال الجديد كالتالي: “خليني أشوفك، بقول وأكدب، بضيع وقت، فستانك أبيض، شاهد الله، أوقات، قلبي خام، عادي أنساك، أنت مين، أهو، سوء تفاهم، قولي أه، ذكريات هوانا، بيكلموني، هنسى أسمك”.

رامي جمال يحتفي بتصدر ألبومه الجديد تريند يوتيوب

رامي جمال يتصدر تريند يوتيوب بـ4 أغاني من ألبومه الجديد (فيديو)

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يضم 15 أغنية، طرح ألبوم رامي جمال الجديد "خليني أشوفك"
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