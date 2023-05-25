الأزهر عن مسجد خالد بن الوليد بالخليل: سيظل شاهدًا على الصمود الفلسطيني

انتهكت قوات الاحتلال الصهيوني، خلال الساعات الماضية حرمة مسجد خالد بن الوليد في منطقة الكسارة شرق مدينة الخليل المحتلة، حيث أطلقت الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام تجاه المسجد؛ مما أدى إلى تكسير زجاج نوافذه، وانتشار الغاز السام بداخله ما حال دون إقامة صلاة المغرب.

تقرير مرصد الأزهر عن جرائم قوات الاحتلال

ويشير مرصد الأزهر لمكافحة التطرف إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض لها المسجد الواقع على مقربة من مستوطنة "كريات أربع"، لاعتداءات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، فقد حاولوا إحراقه واستهداف المصلين لإرهابهم ومنعهم من الصلاة فيه، ولا سيما وأن فكرة بناء هذا المسجد في تلك المنطقة المحتلة جاءت بهدف حماية أراضي مدينة الخليل من التمدد الاستيطاني، ومحاولة وقف توغل مستوطنة "كريات أربع" على حساب أراضي المدينة.

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ويؤكد مرصد الأزهر الشريف أن مسجد "خالد بن الوليد" سيظل شاهدًا على صمود الفلسطينيين في مدينة الخليل المحتلة في وجه التوغل الاستيطاني، ومقاومته بكل السبل، مشيرًا إلى أن المساجد والمقدسات الإسلامية في فلسطين المحتلة لم تعد آمنة في ظل الانتهاكات والإرهاب الصهيوني المتواصل، لافتًا إلى أن تلك الانتهاكات قد تجاوزت كل الشرائع والقوانين الدولية التي كفلت حرية العبادة.

الاعتداء على مسجد خالد بن الوليد في منطقة الكسارة شرق مدينة الخليل المحتلة

وأفاد مدير عام أوقاف الخليل نضال الجعبري، بأن “قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام صوب المسجد، في تعدٍ خطير على حرمة المساجد”.

وبحسب الجعبري، فإن “الاعتداء أسفر عنه تكسير زجاج نوافذ المسجد، وانتشار الغاز السام بشكل كبير داخله، مخلفًا بيئة غير امنة حالة دون إقامة صلاة المغرب”.

ولفت إلى أنها “ليست المرة الأولى التي يتعرض لها هذا المسجد الوقع الملاصق لمستوطنة “كريات أربع” المقامة على أراضي المواطنين، لاعتداء من قبل قوات الاحتلال”.

ونوه إلى أن “الاحتلال حاول إحراق المسجد خلال شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن “هذه الاعتداءات المستمرة على المساجد والأماكن الدينية سياسة استيطانية عنصرية هدفها التطهير الديني”.

ودعا الجعبري جميع المؤسسات والأهالي للوقوف في وجه هذه الهجمة الاستيطانية التي تتعرض لها الخليل، والتي تستهدف مقدساتنا وحقوقنا الوطنية.

وشدد على أن “انتهاكات الاحتلال لن تُثني وزارة الأوقاف عن إعمار المساجد، والتمسك بالحقوق والحفاظ عليها”.

واستنكرت “الأوقاف” الاعتداء على مسجد خالد بن الوليد والحاق أضرارًا به، داعيًا منظمة التعاون الإسلامي للضغط على الاحتلال لوقف جرائمه بحق المساجد ودور العبادة.

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