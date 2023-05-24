نجم الأهلي السابق: أتمنى التعاقد مع نجم الزمالك وهناك لاعبان لايمكن التفريط فيهما

أكد محمد عبد الجليل نجم الأهلي السابق، أنه يتمنى تعاقد الفريق الأحمر مع أحمد فتوح الظهير الأيسر للزمالك خلال الفترة المقبلة.

وقال عبد الجليل في تصريحات عبر فضائية etc: "عندما يأتي الحديث عن بديل علي معلول في الأهلي، لا أرى سوى أحمد فتوح، فهو الأفضل في الوقت الحالي".

وتابع: "أتمنى تعاقد الأهلي مع فتوح فهو أفضل بديل لمعلول حاليًا".

وأضاف عبد الجليل: "الأهلي يضم العديد من اللاعبين المميزين، ومارسيل كولر نجح في إيجاد حلول لتلافي حالة الإرهاق التي عانى منها الفريق في المواسم الماضية".

-إعلانات-

وأردف: "كولر يشبه رينيه فايلر المدرب الأسبق للأهلي فيما يخص تجهيز لاعبي الفريق".

وعلق عبد الجليل على العروض الاحترافية التي تصل للاعبي الأهلي مؤخرًا قائلًا: "هناك لاعبان لا يمكن التفريط فيهما وهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي، مع الاحترام لأي لاعب آخر، لكن من الصعب على أي لاعب تعويض هذا الثنائي، لذا أرى أن أليو ديانج الأقرب للرحيل في نهاية الموسم".

وأتم: "محمد رضا بوبو لاعب فيوتشر مميز في فريقه، لكن لا يمكنني أن أضمن ظهوره بنفس المستوى مع الأهلي، قدرة اللاعب على تحمل الضغوط واكتساب شخصية الفريق هي التي تشكل الفارق مع أي صفقة جديدة، وهو ما حدث مع مروان عطية الذي تأقلم سريعًا مع الأهلي وظهر بمستوى مميز".

الأهلي وإنبي في الدوري المصري

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر في تحقيق الفوز على نظيره فريق إنبي بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب القاهرة الدولي بالجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام طلائع الجيش

ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش الجمعة المقبل الموافق 26 من مايو الجاري، في تمام الساعة 09:30 مساءً بتوقيت مصر.

الانتصار رقم 33 لكولر مع الأهلي في جميع البطولات

ويعد الفوز على إنبي هو الانتصار رقم 33 لكولر مع الأهلي خلال الـ 43 مباراة التي قاد فيها الشياطين الحمر بجميع البطولات حيث فاز في 33 مباراة وتعادل في ست مباريات وخسر في أربع مباريات بواقع 22 مباراة بالدوري الممتاز، و12 مباراة ببطولة دوري أبطال أفريقيا ومباراتين في كأس السوبر المحلي، وثلاث مباريات في كأس مصر وأربع مباريات في بطولة كأس العالم للأندية.

وأحرز لاعبو الأهلي تحت قيادة كولر 82 هدفًا وتلقت شباكه 24 هدفًا، وجاءت نتائج المباريات على الترتيب:

1 - الأهلي 1-0 اتحاد المنستيري التونسي ذهاب دور الـ 32 لبطولة أفريقيا.

2- الأهلي 3-0 اتحاد المنستيري التونسي إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

3- الأهلي 1-0 الإسماعيلي الجولة بالدوري.

4- الأهلي 1-0 أسوان الجولة الثانية بالدوري.

5- الأهلي 2-0 الزمالك نهائي كأس السوبر المحلي.

6- الأهلي 4-1 الداخلية الجولة الثالثة بالدوري.

7- الأهلي 1-1 (4-3 ركلات الترجيح) المقاولون الدور ربع ربع النهائي لبطولة كأس مصر.

8- الأهلي 2-1 طلائع الجيش الجولة الخامسة بالدوري.

9- الأهلي 2-0 غزل المحلة الجولة السادسة بالدوري.

10- الأهلي 3-0 الاتحاد السكندري الجولة الرابعة بالدوري.

11- الأهلي 1-1 فيوتشر إف سي الجولة السابعة بالدوري.

12- الأهلي 2-1 فاركو الجولة الثامنة بالدوري.

13- الأهلي 0-0 سموحة الجولة التاسعة بالدوري.

14- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الجولة العاشرة بالدوري.

15- الاهلي 3-0 بيراميدز الجولة الحادية عشرة بالدوري.

16- الأهلي 2-0 إنبي الجولة الثانية عشرة بالدوري.

17- الأهلي 0-0 المصري البورسعيدي الجولة الثالثة عشرة بالدوري.

18- الأهلي 3-1 سموحة فى نصف نهائي كأس مصر.

19- الأهلي 3-0 الزمالك الجولة الرابعة عشرة بالدوري.

20- الأهلي 1-0 البنك الأهلي الجولة الخامسة عشرة بالدوري.

21- الأهلي 3-0 أوكلاند سيتي النيوزيلندي الدور الأول من منافسات بطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023.

22- الأهلي 1-0 سياتل ساوندرز الأمريكي الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023.

23- الأهلي 1-4 ريال مدريد الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023.

24- الأهلي 2-4 فلامنجو البرازيلي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023.

25- الأهلي 0-1 الهلال السوداني الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

26- الأهلي 3-0 أسوان الجولة التاسعة عشرة بالدوري.

27- الأهلي 2-2 صن داونز الجنوب أفريقي الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

28- الأهلي 1-1 الداخلية الجولة العشرين بالدوري.

29- الأهلي 3-0 القطن الكاميروني الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

30- الأهلي 2-1 المقاولون العرب الجولة السابعة عشرة بالدوري

31- الأهلي 2-5 صن داونز الجنوب أفريقي الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

32- الأهلي 4-0 القطن الكاميروني الجولة الخامسة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

33- الأهلي 3-0 الهلال السوداني الجولة السادسة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

34- الأهلي 3-0 غزل المحلة الجولة الثالثة والعشرين بالدوري

35- الأهلي 2-1 نهائي كأس مصر موسم 2021-2022

36- الأهلي 3-0 فاركو الجولة الخامسة والعشرين بالدوري

37- الأهلي 2-0 سموحة الجولة السادسة والعشرين بالدوري

38- الأهلي 2-0 الرجاء المغربي ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا

39- الأهلي 0-0 الرجاء المغربي إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا

40- الأهلي 1-0 بيراميدز كأس السوبر المصري 2023

41- الأهلي 3-0 الترجي التونسي ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا

42- الأهلي 1-0 الترجي التونسي إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا

43- الأهلي 2-0 إنبي الجولة التاسعة والعشرين بالدوري