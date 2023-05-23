الدوري المصري، الأهلي يتقدم على إنبي بثنائية شريف وعبدالقادر في الشوط الأول (صور)

الدوري المصري، تقدم النادي الأهلي على نظيره إنبي بهدفين نظيفين، في الشوط الأول من المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري

أحرز هدفي الأهلي كل من محمد شريف بالدقيقة 29، وأحمد عبد القادر بالدقيقة 39.

مباراة الأهلي وغنبي، فيتو

سيطر الأهلي على مجريات الأمور مع الدقائق الأولى، وكانت أول فرصة من نصيب علي معلول في الدقيقة الخامسة، بعدما تسلم كرة على حدود منطقة الجزاء من الجبهة اليسرى وأطلق تسديدة مرت فوق العارضة.

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مباراة الأهلي وإنبي، فيتو

بعدها استمرت سيطرة الأهلي وتعددت الكرات العرضية كان أبرزها في الدقيقة 12، بعدما مرر على معلول الكرة إلى بيرسي تاو داخل منطقة الجزاء قابلها بتسديدة قوية ولكن ارتطمت بالدفاع.

وفي الدقيقة 17، تألق علي لطفي حارس مرمى الأهلي وتصدى لفرصة خطيرة من أحمد أمين أوفا الذي راوغ رامي ربيعة لينفرد بحارس الأهلي إلا أنه سددها أرضية أبعدها لطفي.

وفي الدقيقة 21، أهدر حمدي فتحي فرصة ذهبية بعد تبادل للرائع للكرة مع علي معلول ومحمد شريف، ليدخل منطقة الجزاء ويسدد كرة قوية مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 29، أحرز محمد شريف لاعب الأهلي الهدف الأول بعدما استلم كرة عرضية ليسددها بشكل رائع في شباك الفريق البترولي.

وفي الدقيقة 35، عزز أحمد عبد القادر تقدم الأهلي بالهدف الثاني بعد تسديدة قوية من خارج منطقة لجزاء أطلقها أحمد عبد القادر، فشل حارس إنبي في التعامل معها لتسكن الشباك.

تشكيل الأهلي أمام إنبي في الدوري المصري

وجاء تشكيل الأهلي أمام إنبي كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: علي معلول، محمد هاني، ياسر ابراهيم، متولي

الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، حمدي فتحي

الهجوم: أحمد عبدالقادر، بيرسي تاو، محمد شريف

تشكيل إنبي أمام الأهلي في الدوري المصري

فيما يلعب فريق إنبي مباراة الأهلي بتشكيل ضم كلا من:

حراسة المرمى: رضا السيد.

خط الدفاع: محمد حامد، أحمد كالوشا، علي فوزي، مودي ناصر.

خط الوسط: مروان داوود، أحمد صبيحة، أحمد العجوز، محمد حمدي.

خط الهجوم: رفيق كبو، أحمد أوفا.

الأهلي يسعى إلى تعزيز الصدارة أمام إنبى

ويدخل المارد الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مباراة اليوم أمام إنبى بحثا عن تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة 56 وتعزيز صدراته لجدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يحتل فيه المركز الأول برصيد 53 نقطة جمعها من خوض 21 مباراة حيث فاز 16 مباراة وتعادل في خمس مباريات دون أن يتلقى أي خسارة وأحرز لاعبوه 40 هدفًا وتلقت شباكه 7 أهداف.

إنبي يأمل في تحقيق الفوز على الأهلي

وعلى الجانب الآخر يدخل فريق إنبى بقيادة مدربه تامر مصطفى مباراة اليوم أمام الأهلى بحثا عن تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة 39 في جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يحتل فيه المركز التاسع برصيد 36 نقطة جمعها من خوض 28 مباراة حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في ست وخسر في 12 وأحرز لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكه 34 هدفا.

40 مباراة جمعت الأهلي وإنبي بالدوري

والتقى الأهلي وإنبي في 40 مباراة ببطولة الدوري الممتاز حيث فاز الفريق الأحمر في 29 مباراة، وتعادل الفريقان في 7 مباريات، بينما فاز الفريق البترولى بـ4 مباريات.

وسجل لاعبو الأهلى 76 هدفًا في شباك إنبى بينما سجل لاعبو إنبى 35 هدفًا في شباك الأهلي عبر تاريخ مواجهات الفريقين ببطولة الدوري الممتاز.

والتقى الأهلي مع إنبي في 7 مباريات أخرى خارج بطولة الدوري بواقع 4 مباريات في بطولة كأس مصر، و3 مباريات في السوبر المحلي، حقق الأهلي الفوز في 6 مباريات وفاز الفريق البترولي في مباراة واحدة فقط.

وتعود أكبر نتيجة في تاريخ مواجهة الأهلي وإنبي إلى موسم 2012-2013 في المباراة التي فاز بها الفريق الأحمر بنتيجة 1/5 سجل خماسية الأهلي كل من محمد بركات هدفين وأحمد شكري والسيد حمدي ووليد سليمان لكل لاعب هدف بينما سجل هدف إنبي الوحيد أحمد رؤوف لاعب إنبي والأهلي السابق.

وأول مباراة جمعت الفريقين في الدور الأول من منافسات بطولة الدوري الممتاز لعام 2003 وفاز بها الأهلي بنتيجة 2-1.

وآخر مواجهة جمعت الفريقين في الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي في المباراة التي فاز بها الأهلى بهدفين نظيفين.

ويعد محمد بركات ومحمد أبو تريكة نجوم القلعة الحمراء السابقين، الأكثر تسجيلا في تاريخ لقاءات الفريقين برصيد 7 أهداف لكل لاعب.