طريقة عمل الفريك بالكبد والقوانص والمكسرات في خطوات بسيطة

طريقة عمل الفريك بالكبد والقوانص، الفريك بالكبد والقوانص والمكسرات، طبق شرقي غني بالطعم والقيمة الغذائية، له مذاق مميز وعشاق كثيرون.

الفريك من الحبوب الكاملة التي اشتهرت في المطبخ العربي منذ القدم، ويتميز بنكهته المدخنة الخفيفة وقيمته الغذائية العالية.

وعند تحضيره مع الكبد والقوانص والمكسرات يتحول إلى وجبة متكاملة غنية بالبروتينات والفيتامينات والمعادن، تناسب الغداء أو العزومات، ويمكن تقديمها كطبق رئيسي شهي ومغذي.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل الفريك بالكبد والقوانص والمكسرات.

مكونات عمل الفريك بالكبد والقوانص والمكسرات: -

2 كوب فريك مغسول ومنقوع لمدة 30 دقيقة

250 جرام كبد دجاج مقطعة مكعبات

250 جرام قوانص دجاج مسلوقة نصف سلقة ومقطعة

بصلة كبيرة مفرومة ناعم

3 فصوص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة زيت أو سمن بلدي

4 أكواب مرق دجاج ساخن

البهارات:

ملعقة صغيرة ملح حسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة بهارات دجاج

نصف ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

رشة قرفة اختياري

ربع كوب لوز محمص

ربع كوب كاجو محمص

2 ملعقة كبيرة زبيب اختياري

طريقة عمل الفريك بالكبد والقوانص

في قدر على نار متوسطة، يسخن الزيت أو السمن، ثم تضاف البصلة المفرومة وتقلب حتى تذبل ويتغير لونها للذهبي.

يضاف الثوم ويقلب سريعا حتى تفوح رائحته دون أن يحترق.

تضاف القوانص المقطعة وتشوح جيدا مع البصل حتى تكتسب نكهة مميزة.

تضاف الكبد مع التقليب السريع لمدة دقيقتين فقط حتى لا تجف.

تضاف البهارات كلها مع التقليب الجيد حتى تمتزج النكهات.

يضاف الفريك المصفى ويقلب مع الخليط لمدة 2 إلى 3 دقائق حتى يتشرب النكهات.

يضاف مرق الدجاج الساخن، ويترك الخليط حتى الغليان.

تخفض النار ويغطى القدر ويترك الفريك لينضج لمدة 25 إلى 30 دقيقة حتى يتشرب السائل تماما.

بعد النضج، يترك الفريك جانبا لمدة 10 دقائق قبل التقديم.

عند التقديم، يزين بالمكسرات المحمصة والزبيب.

لنجاح وصفة الفريك بالكبد والقوانص، يفضل غسل الفريك جيدا للتخلص من أي شوائب

لا تطهةهى الكبد لفترة طويلة حتى لا تصبح قاسية

يمكن إضافة القليل من السمن البلدي في النهاية لنكهة أغنى

إذا احتاج الفريك لمزيد من السائل أثناء الطهي، يضاف قليل من المرق الساخن فقط.

يقدم مع سلطة خضراء أو سلطة زبادي

مناسب للتقديم بجانب المخللات أو السلطة الطحينة.

يمكن تقديمه في العزومات كطبق رئيسي أو جانبي فاخر.

