تقلبات في الطقس، انخفاض ثم ارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

أعلنت هيئة الارصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة بدءا من اليوم وحتى الأربعاء لتبدأ فى الارتفاع التدريجي، يوم الخميس المقبل لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية من 23:26 درجة مئوية، والقاهرة الكبرى من 23:26 درجة مئوية وجنوب البلاد من 24: 31 درجة مئوية.

حالة الطقس في القاهرة

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت حالة الطقس، غدا الثلاثاء، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاض تدريجى يسود طقس مائل للدفء نهارا على أغلب الأنحاء، شديد للبرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري و السواحل الشمالية الغربية، على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة فى آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 12



السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 10

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى:07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 10



