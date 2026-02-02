الإثنين 02 فبراير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

دونجا يضغط على الزمالك من أجل الرحيل للنجمة السعودي

دونجا
دونجا
18 حجم الخط

 كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق، يسعى بقوة لإقناع مسؤولي الكرة داخل القلعة البيضاء بالموافقة على انتقاله إلى نادي النجمة السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

دونجا يتلقى عرضا من الزمالك 

وكان مصدر داخل نادي الزمالك قال إن القلعة البيضاء تلقت عرضا من فريق النجمة السعودي خلال الساعات الماضية، لضم نبيل عماد دونجا.

وأوضح المصدر أن اللاعب ينظر إلى العرض السعودي باعتباره فرصة استثنائية على المستوى المادي، في ظل المقابل المالي الكبير المعروض عليه، ما يدفعه للضغط على الزمالك بخوض تجربة احترافية في الخليج.

وأضاف المصدر أن دونجا لا يمانع في التنازل عن جزء كبير من مستحقاته لدى الزمالك، بهدف تسهيل إتمام عملية انتقاله للنجمة السعودي.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الزمالك تميل للموافقة على العرض المقدم، خاصة في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي حاليا، فضلا عن اقتراب انتهاء عقد اللاعب مع الفريق بنهاية الموسم المقبل.

فيما حقق فريق الزمالك فوزا غاليا على حساب نظيره المصري البورسعيدي، بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد على ستاد السويس في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

لجنة الأموال العامة العليا تصل الزمالك لفحص تقارير الفترة السابقة بالنادي

انقسام داخل الزمالك حول مستقبل معتمد جمال، ما القصة؟

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

1- الزمالك 8 نقاط

2- المصري 7 نقاط

3-  كايزر تشيفز 7 نقاط

4- زيسكو يونايتد بدون نقاط

ورفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات عقب الفوز على المصري في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم الإثنين على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك دونجا نادي الزمالك اخبار دونجا

مواد متعلقة

عرض رسمي من النجمة السعودي لضم دونجا.. والزمالك يحسم موقفه خلال ساعات

زمالك 2007 يفوز على بيراميدز 1-0 في بطولة الجمهورية

لجنة الأموال العامة العليا تصل الزمالك لفحص تقارير الفترة السابقة بالنادي

أخبار الرياضة اليوم: ماذا ينتظر حمزة عبد الكريم مع برشلونة خلال فبراير؟.. بيراميدز يضم صفقة جديدة.. وأبرز عقوبات الجولة الـ16 في الدوري المصري

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية بعد الفوز على المصري

الزمالك يفوز على المصري بثنائية ويتصدر مجموعته في الكونفدرالية (صور)

عدي الدباغ يسجل هدف الزمالك الثاني في شباك المصري

الزمالك يبحث عن الهدف الثاني في شباك المصري بعد مرور 60 دقيقة

الأكثر قراءة

رسميا، رونالدو خارج تشكيل النصر أمام الرياض في الدوري السعودي

المسكوفي يقفز 12 جنيهًا، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

يبعد 50 مترا من طريق الكباش، القبض على سيدة ومالك عقار قاما بالتنقيب عن الآثار أسفل كافيه بالأقصر

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

وول ستريت: ترامب طلب خيارات لضرب إيران من دون الدخول في حرب طويلة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية الأفقية على هذه المناطق

خدمات

المزيد

المسكوفي يقفز 12 جنيهًا، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

رغم هبوط الذهب اليوم، توقعات باستمرار الصعود خلال العام الجاري

سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

وزارة النقل تنشر إنفوجراف يوضح خريطة مترو الإسكندرية

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما موضع النظر أثناء التشهد في الصلاة؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أبرزها التمحيص واختبار الطاعة، 5 حكم ربانية من وراء تحويل القبلة

هل يجوز وضع مال الزكاة في شهادة استثمار للإنفاق الشهري على أسرة فقيرة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية