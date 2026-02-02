دونجا يضغط على الزمالك من أجل الرحيل للنجمة السعودي

18 حجم الخط

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق، يسعى بقوة لإقناع مسؤولي الكرة داخل القلعة البيضاء بالموافقة على انتقاله إلى نادي النجمة السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

دونجا يتلقى عرضا من الزمالك

وكان مصدر داخل نادي الزمالك قال إن القلعة البيضاء تلقت عرضا من فريق النجمة السعودي خلال الساعات الماضية، لضم نبيل عماد دونجا.

وأوضح المصدر أن اللاعب ينظر إلى العرض السعودي باعتباره فرصة استثنائية على المستوى المادي، في ظل المقابل المالي الكبير المعروض عليه، ما يدفعه للضغط على الزمالك بخوض تجربة احترافية في الخليج.

وأضاف المصدر أن دونجا لا يمانع في التنازل عن جزء كبير من مستحقاته لدى الزمالك، بهدف تسهيل إتمام عملية انتقاله للنجمة السعودي.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الزمالك تميل للموافقة على العرض المقدم، خاصة في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي حاليا، فضلا عن اقتراب انتهاء عقد اللاعب مع الفريق بنهاية الموسم المقبل.

فيما حقق فريق الزمالك فوزا غاليا على حساب نظيره المصري البورسعيدي، بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد على ستاد السويس في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

1- الزمالك 8 نقاط

2- المصري 7 نقاط

3- كايزر تشيفز 7 نقاط

4- زيسكو يونايتد بدون نقاط

ورفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات عقب الفوز على المصري في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم الإثنين على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

