زمالك 2007 يفوز على بيراميدز 1-0 في بطولة الجمهورية

فاز فريق كرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2007، علي بيراميدز بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الاثنين، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الجمهورية.

أهداف مباراة الزمالك وبيراميدز

وسجل هدف الزمالك، أحمد محمد علي "سينا" في الدقيقة 79 من اللقاء.

وقدم لاعبو الزمالك أداءً متميزًا، منذ بداية الشوط الأول، وهددوا مرمى بيراميدز أكثر من مرة، ولكن لم تترجم إلى أهداف، لينتهي الشوط بالتعادل بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني، واصل لاعبو الزمالك المحاولات الهجومية على بيراميدز، ونجح أحمد محمد علي "سينا" في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 79، عن طريق تمريرة متقنه من محمد حمد لتسكن شباك الفريق المضيف، لتنتهي المباراة بفوز أبناء ميت عقبة بهدف دون مقابل.

ويقود الجهاز الفني لفريق زمالك 2007 كل من: محمد ثابت مدربًا، عبد العال فراج مدربًا مساعدًا، وليد عبد الكريم مدربًا لحراس المرمى، مجدي قاصد إداريًا، إبراهيم أمان أخصائيًا للتأهيل والإصابات، مصطفى عادل معدًا بدنيًا، وسيد جاد مسئولًا للمهمات.

