تخفيضات تصل لـ25%، التموين تطرح السلع الرمضانية بـ5 منافذ بمعرض" الزراعة "

18 حجم الخط

أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن إقامة 5 منافذ بيع داخل معرض المنتجات والسلع الغذائية، الذي تنظمه وزارة الزراعة بالمتحف الزراعي بالدقي.

وذلك في إطار استعدادات الدولة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وقال الدكتور المهندس علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات صحفية اليوم، إن الشركة أقامت 5 منافذ متكاملة داخل معرض وزارة الزراعة، تضم مجموعة متنوعة من السلع والمنتجات الغذائية، يتم طرحها بتخفيضات تصل إلى 25% مقارنة بأسعار السوق، وذلك للتخفيف من الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

وأشار الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى أن هذه المشاركة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، وتعليمات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية، وعلى رأسها وزارتا التموين والزراعة، بهدف خدمة المواطنين وضمان توافر السلع الغذائية بكميات مناسبة وبأسعار عادلة.

وأوضح ناجي أن هذه المنافذ تضم منتجات شركات المضارب والزيوت التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب منتجات شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، فضلًا عن منتجات شركتي قها وإدفينا للصناعات الغذائية المحفوظة، بما يوفر تشكيلة واسعة من السلع الأساسية التي تلبي احتياجات الأسر المصرية خلال شهر رمضان.

وأكد أن الشركة القابضة مستمرة في دعم مبادرات الدولة للتوسع في إقامة المنافذ والمعارض السلعية بجميع المحافظات، بما يسهم في تحقيق التوازن في الأسواق واستقرار الأسعار، خاصة خلال المواسم التي تشهد زيادة في الطلب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.