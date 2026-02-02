الإثنين 02 فبراير 2026
ثقافة وفنون

أحمد مجاهد ينفي منع إصدار لأيمن منصور ندا من المشاركة في معرض القاهرة للكتاب

الدكتور أحمد مجاهد
الدكتور أحمد مجاهد
نفى الدكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منع كتاب للدكتور أيمن منصور ندا من المشاركة في المعرض.

المدير التنفيذي لمعرض القاهرة للكتاب 

وأوضح مجاهد أن كتب الدكتور أيمن منصور ندا التي تقدمت بها دار النشر ضمن قوائمها الرسمية لا تزال موجودة بالكامل داخل المعرض دون أي حذف أو منع، مؤكدًا أن الكتاب محل الجدل لم يدخل المعرض من الأساس، ولم يتقدم به الناشر ضمن القوائم المسلَّمة لإدارة المعرض.
وأشار إلى أن قوائم الكتب المشاركة مُعلنة ومتاحة للجمهور عبر المنصة الرقمية الرسمية منذ ما قبل انطلاق المعرض.
وشدد مجاهد على التزام المعرض بالمعايير المنظمة للمشاركة، داعيًا إلى تحري الدقة وعدم الزج باسم معرض الكتاب في سياقات غير صحيحة للترويج لبعض المؤلفات.

معرض الكتاب 2026 

وتُقام الدورة السابعة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وتُقام فعاليات معرض الكتاب  هذا العام تحت شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، فيما تحل دولة رومانيا ضيف شرف الدورة، ويُكرم المعرض الأديب العالمي نجيب محفوظ بوصفه شخصية المعرض.

المدير التنفيذي لمعرض القاهرة للكتاب معرض الكتاب 2026 الدكتور أحمد مجاهد معرض الكتاب أيمن منصور ندا

الجريدة الرسمية