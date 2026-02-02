الإثنين 02 فبراير 2026
ثقافة وفنون

تعرف على برنامج حفل ختام معرض القاهرة للكتاب 2026 غدا

تختتم مساء غدا الثلاثاء 3 فبراير الجاري، الدورة 57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب من خلال حفل بعنوان "غنا القاهرة" على مسرح المنارة، بالتجمع الخامس.  

برنامج حفل ختام معرض القاهرة للكتاب 

ويتضمن برنامج حفل ختام معرض القاهرة الدولي للكتاب تكريم الفائزين بجوائز المعرض المتعددة، وفقا للبرنامج التالي: 

في الساعة 6:00 مساءً – القاعة الرئيسية (بلازا 1) توزيع جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب.

أما في الساعة 7:30 مساءً – قاعة المنارة  توزيع جائزة نجيب محفوظ، وتكريم الرعاة.

إضافة إلى إجراء مراسم تسليم وتسلم ضيف شرف الدورة 58 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب حيث تحل دولة قطر ضيف شرف معرض الكتاب 2027، وينتهي الختام بحفل “غنا القاهرة”. 

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 

وتقام الدورة السابعة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس. 

