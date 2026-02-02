الإثنين 02 فبراير 2026
اقتصاد

البورصة تربح 5 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم الإثنين

تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الإثنين وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 3.168 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي للبورصة 

وتراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 47606 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 57551 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 21641 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 4900 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة 

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 12465 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 17207 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 4930 نقطة. 

الجريدة الرسمية