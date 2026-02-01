النيابة الإدارية تشارك في المؤتمر الدولي حول استثمار الخطاب الديني والإعلامي لحماية حقوق المرأة

18 حجم الخط

شهد المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر الدولي تحت عنوان "استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي"، والذي عُقد بمقر مركز الأزهر للمؤتمرات.

جاء ذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، وبتشريف الدكتور مصطفى مدبولي – رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتورأحمد الطيب – شيخ الأزهر الشريف، والمستشارة أمل عمار – رئيسة المجلس القومي للمرأة،

فعاليات المؤتمر الدولي بعنوان "استثمار الخطاب الديني

ورافق المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمد سمير - مدير مركز الإعلام، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، ووفد من السيدات المستشارات عضوات النيابة الإدارية.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر حضور عدد من ممثلين رفيعي المستوى عن الدول الأعضاء الـ (٥٧) بمنظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب نخبة من كبار العلماء والمفكرين والإعلاميين وعدد من الشخصيات العامة المعنية بقضايا المرأة وحقوق الإنسان.

يأتي انعقاد المؤتمر في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز مكانة المرأة ودعم حقوقها، وتسليط الضوء على الدور المحوري للخطاب الديني والإعلامي الرشيد في تصحيح المفاهيم المغلوطة، ومواجهة مظاهر التطرف، ودعم تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، وتعزيز إسهامها الفاعل في بناء المجتمعات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.