النيابة الإدارية توفر مواصلات للمرشحين الجدد لإجراء الكشف الطبي بالأكاديمية العسكرية

أعلنت النيابة الإدارية، عن توفير وسيلة انتقال للمرشحين للتعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية، والمقرر تواجدهم بالأكاديمية العسكرية بالعاصمة الجديدة، بعد غد الثلاثاء.

توفير مواصلات للانتقال للكشف الطبي

ونوهت النيابة الإدارية إلى أنه عن من يرغب من الأعضاء المرشحين ضرورة التواجد أمام بوابة رقم (٣) بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة في موعد أقصاه الساعة السادسة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٣ فبراير ٢٠٢٦.

