الأحد 01 فبراير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النيابة الإدارية توفر مواصلات للمرشحين الجدد لإجراء الكشف الطبي بالأكاديمية العسكرية

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
18 حجم الخط

أعلنت النيابة الإدارية، عن توفير وسيلة انتقال للمرشحين للتعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية، والمقرر تواجدهم بالأكاديمية العسكرية بالعاصمة الجديدة، بعد غد الثلاثاء.

توفير مواصلات للانتقال للكشف الطبي 

ونوهت النيابة الإدارية إلى أنه عن من يرغب من الأعضاء المرشحين ضرورة التواجد أمام بوابة رقم (٣) بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة في موعد أقصاه الساعة السادسة من صباح يوم  الثلاثاء  الموافق ٣  فبراير ٢٠٢٦.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إختصاصات النيابة الإدارية أعضاء النيابة الإدارية أعضاء هيئة النيابة الإدارية معاون نيابة ادارية شغل وظيفة معاون نيابة إدارية

مواد متعلقة

ليس لنا علاقة باللافتات، إخلاء سبيل صاحبي ترند الصلاة على النبي

رئيس مجلس الدولة يؤكد على أهمية الدور الذي يضطلع به مجلس النواب في إرساء دعائم الديمقراطية

الدستورية: عدم جواز الحجز على أموال المتوفى بصندوق توفير البريد

الأكثر قراءة

دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز يتقدم على نهضة بركان 1-0 بعد مرور 30 دقيقة

هدوء حذر في أسعار الذهب، عيار 21 يسجل هذا الرقم

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 في بني سويف

تفاصيل المباحثات المصرية الأردنية بالقاهرة

الحكومة تكشف تفاصيل تشريع لحماية الأطفال من الانترنت، وفوزي يستشهد بـ "كريستيانو"

تفسير حلم الخطف في المنام وعلاقته بوجود أعداء حوله

تعرف على أسعار حديد التسليح خلال شهر فبراير

مانشستر يونايتد يفوز على فولهام 3-2 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

هدوء حذر في أسعار الذهب، عيار 21 يسجل هذا الرقم

انخفاض الردة وارتفاع الصويا والذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

متر الرخام يسجل 628 جنيها، أسعار مواد التشطيب اليوم الأحد 1-2-2026

سعر طن الأرز بالأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

مسلسلات الـ 30 حلقة في دراما رمضان 2026 (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما فضائل ليلة النصف من شعبان؟ مفتي الجمهورية يجيب

هل يجوز إخراج كفارة عن مريضة لا تستطيع صيام رمضان؟ أمين الفتوى يوضح

الإفتاء تحسم الجدل بشأن تأجير الذهب للزينة في الأفراح

المزيد
الجريدة الرسمية