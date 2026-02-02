الكابلات تتصدر صادرات الصناعات الهندسية عام 2025 بقيمة 1.5 مليار دولار

18 حجم الخط

كشف المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية تصدر قطاع الكابلات قائمة القطاعات الأعلى تصديرًا خلال عام 2025 بقيمة بلغت نحو 1.5 مليار دولار، تلاه قطاع الأجهزة المنزلية بنحو 1.46 مليار دولار، ثم قطاع مكونات السيارات بقيمة تجاوزت مليار دولار

فيما سجلت الصناعات الكهربائية صادرات بلغت 643.2 مليون دولار، وحققت وسائل النقل نحو 267.5 مليون دولار، وهو ما يعكس تنوع هيكل الصادرات الهندسية المصرية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الاثنين



و كشف رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسيةعن تحقيق عدد من القطاعات معدلات نمو استثنائية، حيث سجل قطاع المعادن أعلى معدل نمو بلغ 273%، تلاه قطاع الصناعات الأخرى الفنية والطبية بنسبة 32%، ثم قطاع الآلات والمعدات بنسبة 30%، تلاه قطاع الشفرات بنسبة 26% ثم قطاع غلصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 23% وذلك في مؤشر على اتساع قاعدة النمو داخل القطاع وعدم اعتمادها على نشاط واحد فقط.

وقال المهندس شريف الصياد

أنه النسبة للمنتجات الأعلى تصديرا فقد أسلاك النحاس قائمة المنتجات الهندسية الأعلى تصديرًا خلال عام 2025، بعدما سجلت صادرات بقيمة بلغت نحو 777 مليون دولار، مستفيدة من الطلب المتزايد على مشروعات الطاقة وشبكات النقل الكهربائي.

وجاءت شاشات التلفزيون في المركز الثاني بصادرات بلغت حوالي 674 مليون دولار، مدفوعة باتساع قاعدة التصدير إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية، خاصة مع تحسن تنافسية المنتج المصري في هذا القطاع.

كما حققت الكابلات المحورية صادرات بقيمة قاربت 538 مليون دولار، في حين سجلت الضفائر الكهربائية نحو 517 مليون دولار، بدعم من الطلب المتنامي من مصانع السيارات والصناعات المغذية في عدد من الأسواق الإقليمية والدولية.

وأضاف رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية أن الكابلات الكهربائية عالية الجهد سجلت صادرات بنحو 180 مليون دولار، مدفوعة بالتوسع في مشروعات الطاقة والبنية التحتية، بينما بلغت صادرات سخانات المياه الكهربائية قرابة 152 مليون دولار، مدعومة بالطلب من الأسواق العربية والأفريقية.



كما سجلت صادرات أوتوبيسات ديزل بنحو 164 مليون دولار وشاشات الـLCD نحو126 مليون دولار ووصلات كهربائية بنحو 126 مليون دولار بما يعكس تطور قدرات المصانع المحلية واندماجها المتزايد في سلاسل الإمداد العالمية.

