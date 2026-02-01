الأحد 01 فبراير 2026
التصديري للصناعات الكيماوية ينظم مائدة مستديرة حول متطلبات التحول للأخضر في الصادرات

محمد مجيد المديرالتنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية
ينظم المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، خلال الشهر الجاري، وبالتعاون مع برنامج الابتكار في القطاع الخاص – المرحلة الثانية (PSI II) المُنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبالشراكة مع وزارة الصناعة، مائدة مستديرة بعنوان:“الاستجابة لمتطلبات التحول الأخضر في صادرات قطاع الصناعات الكيماوية”، وذلك يوم 10 فبراير 2026.

وتُعقد المائدة المستديرة بمشاركة ممثلين عن الهيئة العامة للمواصفات والجودة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومكتب الالتزام البيئي والاستدامة، ووزارة البيئة وغرفة الصناعات الكيماوية، إلى جانب عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، وممثلي الشركات المصدّرة، والخبراء والمتخصصين، حيث تم توجيه الدعوة لتلك الجهات في إطار تعزيز الحوار المؤسسي حول متطلبات التحول الأخضر.

واكد محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن تنظيم المائدة المستديرة يأتي في ضوء التزايد المستمر للمتطلبات البيئية والتنظيمية في الأسواق الدولية الرئيسية، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وما يترتب عليها من التزامات تتعلق بخفض الانبعاثات والكربون، والامتثال للتشريعات البيئية والكيميائية، ومتطلبات الاستدامة وسلاسل الإمداد، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على تنافسية ونفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

كما أكد أن مخرجات المائدة المستديرة ستسهم في دعم جهود الدولة المصرية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز القدرة التنافسية لصادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة في الأسواق الدولية.

من جانبه، أوضح يحيى المنشاوي، مدير إدارة تطوير الأعمال والتعاون الدولي بالمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، وممثل المجلس في الأمانة الفنية للجنة الوزارية لآلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، أن المائدة المستديرة تهدف إلى فتح حوار عملي وبنّاء بين ممثلي القطاع الصناعي والجهات الحكومية والرقابية والمؤسسات المعنية، لمناقشة التحديات التي تواجه المصدرين، واستعراض نتائج مراجعة التشريعات والسياسات الخضراء ذات الصلة، والمشاركة في تصميم حزمة من السياسات والتدابير الاقتصادية الداعمة للتحول الأخضر، والمقرر العمل على تنفيذها خلال عام 2026 بدعم من برنامج PSI II.

