الإثنين 02 فبراير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

"رجال أعمال الإسكندرية" تبحث مع الملحق التجاري التركي فرص الاستثمار والتبادل التجاري

اجتماع رجال أعمال
اجتماع رجال أعمال الإسكندرية
18 حجم الخط

استقبلت جمعية رجال أعمال الإسكندرية، دنيز جانكايا، القنصل العام لجمهورية تركيا بالإسكندرية، يرافقها أحمد ألبتكين كيلتش، الملحق التجاري، وذلك في إطار بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق أوسع للشراكة التجارية بين مصر وتركيا.


وأشادت القنصل العام التركي بالإسكندرية، بدور الجمعية في دعم قطاعات متنوعة، وتميز رؤيتها في تمكين المرأة والشباب، كما ثمَّنت اهتمام الدولة المصرية بتعزيز العلاقات مع تركيا بما يُدعِم بيئة الأعمال ويُعزز فرص الاستثمار. 

 

وأشارت إلى التحسٌن الملحوظ في مُناخ الاستثمار بمصر بمختلف القطاعات ومنها السياحة في ظل اهتمام السائحين الأتراك بالمقاصد السياحية المصرية.

من جانبه، أكد  محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مُشيرًا إلى التواصل الفعّال بين " رجال أعمال إسكندرية" والملحق التجاري التركي، وتبادُل الزيارات وعقد لقاءات مشتركة بما يسهَّم في تنمية العلاقات التجارية.

وأوضح هنو، أن الإسكندرية تتمتع بمقومات متميزة أسهمت في جذب عدد من المستثمرين الأتراك من بينها؛ انخفاض تكاليف العمالة وتوافر المزايا اللوجستية. موضحًا، دور الجمعية في التنسيق مع الجِهات الحكومية ومن بينها مؤخرًا؛ جهود التواصل مع مصلحة الجمارك وطرح حلول للتحديات التي تواجه أعضاء الجمعية.

بدوره، استعرض المهندس مدحت القاضي، نائب رئيس مجلس الإدارة، الفرص الاستثمارية المتاحة بمحافظة الإسكندرية، داعيًا إلى تنظيم لقاء موسع مع المستثمرين الأتراك لتعزيز التعاون والتعارُّف مع أعضاء الجمعية، مؤكدًا تنافسية السوق المصري من حيث تكاليف الإنتاج.

شهد اللقاء حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، من بينهم  هيثم القيار، الأمين العام للجمعية، والمهندس مدحت القاضي، والدكتور محمد محرم، نائبا رئيس مجلس الإدارة، إلى جانب نواب لجان الجمعية كل من؛ المهندس وليد شوقي، نائب لجنة الإسكان، والمهندس شامل النعماني، نائب لجنة ريادة الأعمال، وعدد من أعضاء الجمعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جمعية رجال ‏أعمال إسكندرية رجال اعمال اسكندرية أعمال اسكندرية

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

المسكوفي يقفز 12 جنيهًا، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

وول ستريت: ترامب طلب خيارات لضرب إيران من دون الدخول في حرب طويلة

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

رسميا، رونالدو خارج تشكيل النصر أمام الرياض في الدوري السعودي

سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية الأفقية على هذه المناطق

صندوق النقد الدولي يكشف مفاجأة عن معدلات التضخم عالميا في 2026 و2027

خدمات

المزيد

المسكوفي يقفز 12 جنيهًا، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

رغم هبوط الذهب اليوم، توقعات باستمرار الصعود خلال العام الجاري

سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

وزارة النقل تنشر إنفوجراف يوضح خريطة مترو الإسكندرية

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما موضع النظر أثناء التشهد في الصلاة؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أبرزها التمحيص واختبار الطاعة، 5 حكم ربانية من وراء تحويل القبلة

هل يجوز وضع مال الزكاة في شهادة استثمار للإنفاق الشهري على أسرة فقيرة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية