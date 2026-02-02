برشلونة يعلن غياب نجم بارز عن مواجهتي ألباسيتي وريال مايوركا

18 حجم الخط

أعلن نادي برشلونة غياب نجمه البرازيلي رافينيا عن مباراة الدور ربع النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا أمام ألباسيتي.

وخضع اللاعب لفحوصات طبية فور عودة الفريق إلى برشلونة، بعد مشاركته في الشوط الأول فقط من مباراة الليجا الأخيرة ضد إلتشي.

تفاصيل إصابة رافينيا

وقال النادي الكتالوني، عبر بيان على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "يعاني رافينيا من إجهاد في العضلة الضامة للساق اليمنى، وسيكون خارج القائمة أمام ألباسيتي كإجراء احترازي، ومن المتوقع أن يغيب لمدة أسبوع".

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، تشير التقديرات الطبية إلى أن الدولي البرازيلي سيغيب أيضا عن مباراة ريال مايوركا، السبت المقبل، ضمن منافسات الليجا على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

وفي سياق متصل، من المتوقع أن يكون رافينيا جاهزًا للمشاركة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، الأسبوع المقبل، في حال تمكن البارسا من تجاوز عقبة ربع النهائي، غدًا الثلاثاء، على ملعب "كارلوس بلمونتي".

وتعتمد عودة رافينيا إلى الملاعب على مدى تطور حالته ومراحل تعافيه، خاصة وأن أسلوب لعب البرازيلي يعتمد بشكل كبير على القوة البدنية.

ولا يرغب المدرب هانز فليك في تكرار ما حدث في الدور الأول من الموسم، حيث يرفض الاستعجال في عودة رافينيا لتجنب تفاقم الإصابة وإطالة مدة غيابه، خاصة وأن الفريق حاليًا في المرحلة الحاسمة من الموسم.

