الأحد 01 فبراير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ماذا ينتظر حمزة عبد الكريم مع برشلونة خلال شهر فبراير؟

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
18 حجم الخط

يستعد المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم لبدء مشواره مع برشلونة أتلتيك خلال شهر فبراير الجاري، عقب انضمامه إلى النادي الكتالوني قادما من النادي الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع أحقية الشراء.

ومن المنتظر أن يظهر حمزة مع الفريق الرديف لبرشلونة، الذي ينافس في الدرجة الثالثة الإسبانية، ضمن سلسلة من المباريات القوية خلال شهر فبراير.

مواعيد مباريات برشلونة أتلتيك في فبراير 2026

برشلونة أتلتيك × بارباسترو – الأحد 8 فبراير – الساعة 7 مساء.

برشلونة أتلتيك × أندورا – الأربعاء 11 فبراير – الساعة 7 مساء.

كاستيلون × برشلونة أتلتيك – السبت 14 فبراير – الساعة 5 مساء.

برشلونة أتلتيك × ألكويانو – الأحد 22 فبراير – الساعة 6 مساء.

وكان نادي برشلونة أعلن عبر موقعه الرسمي التوصل لاتفاق مع الأهلي لإعارة اللاعب، على أن يبدأ صاحب الـ18 عاما تدريباته مع زملائه غدا الاثنين، تمهيدا لمشاركته في المباريات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حمزة عبد الكريم الأهلي برشلونة برشلونة أتلتيك النادي الأهلي

مواد متعلقة

برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية في الدوري الإسباني

الدوري الإسباني، برشلونة يتقدم على إلتشي 1/2 بالشوط الأول

أحمد عيد: ارتداء قميص الأهلي شرف وفخر كبير

مروان عثمان: حققنا نتيجة إيجابية أمام يانج أفريكانز وهدفنا التتويج بدوري الأبطال

إيفرتون يخطف تعادلا مثيرا من برايتون في الدوري الإنجليزي

رسميا، الأهلي يعلن التعاقد مع الأنجولي كامويش

بعثة الأهلي تغادر ملعب مباراة يانج أفريكانز للعودة إلى القاهرة

طبيب الأهلي يكشف طبيعة إصابة زيزو في مباراة يانج أفريكانز

الأكثر قراءة

دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز يتقدم على نهضة بركان 1-0 بعد مرور 30 دقيقة

هدوء حذر في أسعار الذهب، عيار 21 يسجل هذا الرقم

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 في بني سويف

الحكومة تكشف تفاصيل تشريع لحماية الأطفال من الانترنت، وفوزي يستشهد بـ "كريستيانو"

تفاصيل المباحثات المصرية الأردنية بالقاهرة

تفسير حلم الخطف في المنام وعلاقته بوجود أعداء حوله

تعرف على أسعار حديد التسليح خلال شهر فبراير

مانشستر يونايتد يفوز على فولهام 3-2 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

هدوء حذر في أسعار الذهب، عيار 21 يسجل هذا الرقم

انخفاض الردة وارتفاع الصويا والذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

متر الرخام يسجل 628 جنيها، أسعار مواد التشطيب اليوم الأحد 1-2-2026

سعر طن الأرز بالأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

مسلسلات الـ 30 حلقة في دراما رمضان 2026 (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما فضائل ليلة النصف من شعبان؟ مفتي الجمهورية يجيب

هل يجوز إخراج كفارة عن مريضة لا تستطيع صيام رمضان؟ أمين الفتوى يوضح

الإفتاء تحسم الجدل بشأن تأجير الذهب للزينة في الأفراح

المزيد
الجريدة الرسمية