ماذا ينتظر حمزة عبد الكريم مع برشلونة خلال شهر فبراير؟

يستعد المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم لبدء مشواره مع برشلونة أتلتيك خلال شهر فبراير الجاري، عقب انضمامه إلى النادي الكتالوني قادما من النادي الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع أحقية الشراء.

ومن المنتظر أن يظهر حمزة مع الفريق الرديف لبرشلونة، الذي ينافس في الدرجة الثالثة الإسبانية، ضمن سلسلة من المباريات القوية خلال شهر فبراير.

مواعيد مباريات برشلونة أتلتيك في فبراير 2026

برشلونة أتلتيك × بارباسترو – الأحد 8 فبراير – الساعة 7 مساء.

برشلونة أتلتيك × أندورا – الأربعاء 11 فبراير – الساعة 7 مساء.

كاستيلون × برشلونة أتلتيك – السبت 14 فبراير – الساعة 5 مساء.

برشلونة أتلتيك × ألكويانو – الأحد 22 فبراير – الساعة 6 مساء.

وكان نادي برشلونة أعلن عبر موقعه الرسمي التوصل لاتفاق مع الأهلي لإعارة اللاعب، على أن يبدأ صاحب الـ18 عاما تدريباته مع زملائه غدا الاثنين، تمهيدا لمشاركته في المباريات.

