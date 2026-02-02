18 حجم الخط

قبل أن يطوي معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57 صفحاته، وبينما تمر الساعات الأخيرة من عمر هذا العرس الثقافي، ثمة فرصة ذهبية لا تزال بانتظار الزوار في جناح دار المعارف، يمكنهم اقتناء مجموعة متميزة عن شهر رمضان الكريم، والذي طرحته الدار بسعر زهيد يناسب جميع الفئات، وتكون المجموعة خير رفيق في أيام الصيام المقبلة.

جناح دار المعارف

طرحت دار المعارف، لجمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب مجموعة من الإصدارات الدينية تضم 5 كتب بسعر 25 جنيهًا، والتي تعد كهدية مثالية يتم تبادلها مع اقتراب الشهر الكريم.

مكتبة رمضانية بـ 25 جنيهًا في دار المعارف بمعرض الكتاب، فيتو

​في ظل تصاعد أسعار المطبوعات الورقية، رفعت دار المعارف شعار "الثقافة حق للجميع"، حيث قدمت حزمة دينية متكاملة تضم 5 عناوين بارزة بسعر إجمالي لا يتجاوز 25 جنيهًا مصريًا؛ وهو ما لاقى استحسانًا كبيرًا من زوار المعرض، خاصة الشباب وربات البيوت اللواتي يحرصن على اقتناء الكتب الدينية لتزيين مائدة القراءة الرمضانية.

مكتبة رمضانية بـ 25 جنيهًا في دار المعارف بمعرض الكتاب، فيتو

​ من الفقه إلى الصحة.. تنوع يُلبي احتياجات العصر

​لم تقتصر المجموعة على السرد الفقهي التقليدي، بل جاءت عناوينها لتشمل زوايا متعددة تهم الصائم في حياته اليومية، وهى ​أسرار ليلة القدر للمؤلف محمد عبد الشافي، والذي يعد مرجعًا روحانيًا هامًا يستعرض فيه آراء الفقهاء، ولا سيما الإمام الشافعي، في تحري تلك الليلة المباركة وفضلها العظيم، ​الصيام وصحة الإنسان وهو الكتاب الذي يجسد التطور في الخطاب الديني بربط العبادة بالعلم، مقدمًا نصائح طبية حول فوائد الصيام وكيفية الحفاظ على التوازن الجسدي، ​كتاب القرآن والتفسير العصري الذي يهدف إلى تقريب معاني القرآن الكريم للأجيال الجديدة بلغة مبسطة ورؤية تتناسب مع مستجدات القرن الحادي والعشرين، وكتاب​ رمضانيات ورسالة الصيام وهما إصداران يركزان على الجوانب السلوكية والأخلاقية للصائم، وكيفية تحويل الصيام من مجرد امتناع عن الطعام إلى مدرسة للتهذيب النفسي.

مكتبة رمضانية بـ 25 جنيهًا في دار المعارف بمعرض الكتاب، فيتو

مكتبة رمضانية بـ 25 جنيهًا في دار المعارف بمعرض الكتاب، فيتو

