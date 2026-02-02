محافظ الوادي الجديد يتفقد مبادرة "معا ضد الغلاء" بالخارجة استعدادًا لاستقبال شهر رمضان

18 حجم الخط

أشاد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتنوع السلع الغذائية المعروضة بأسعار مخفضة، في مبادرة "معًا ضد الغلاء"، التي تنفذها الوحدة المحلية لمركز الخارجة، والتي تشمل لحوم طازجة وأسماك وخضروات وفاكهة ومنتجات القرى.

ووجه محافظ الوادي الجديد، بالتوسع بمثل هذه المبادرات بكافة مراكز المحافظة؛ لضمان توافر السلع واستقرار أسعارها خلال الشهر الكريم.

جاء ذلك خلال تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، مبادرة "معًا ضد الغلاء"، التي تنفذها الوحدة المحلية لمركز الخارجة، في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك، يرافقه الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وعلي نجاح رئيس المركز.

واطّلع المحافظ خلال جولته بالمبادرة على حجم وتنوع السلع والمنتجات المطروحة، والتي شملت الخضروات والفواكه الطازجة، اللحوم، الأسماك، منتجات القرية، والسلع التموينية الأساسية، وجميعها تُطرح بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، في خطوة عملية تهدف إلى التخفيف من الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل.

وأكد اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط أن المبادرة تمثل نموذجًا وطنيًا مشرفًا للتكامل بين أجهزة الدولة والمجتمع المحلي، وتعكس التزام الدولة الدائم بتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار عادلة، بما يحقق الاستقرار المعيشي ويحفظ كرامة المواطن.

وثمن المحافظ جودة التنظيم، وحُسن الإدارة، وسرعة التنفيذ، مثمنًا الدور البارز للوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة مؤكدًا على استمرار دعم المحافظة لكافة المبادرات التي تصب في صالح المواطن وتحقق رؤية الدولة في بناء مجتمع متماسك وقادر على مواجهة التحديات الاقتصادية.

