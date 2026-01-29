حملة مكبرة لضبط الشوارع ورفع الإشغالات بالخارجة في الوادي الجديد

18 حجم الخط

تفقد علي نجاح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، جولة ميدانية موسعة شملت عددًا من المناطق الحيوية بالمدينة، رافقه المقدم أحمد شعراوي، قائد شرطة المرافق والبيئة، وفريق قسم الإشغالات والمحلات بالإدارة الهندسية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بضرورة الانضباط بالشارع وتيسير حركة المواطنين.

ولفت رئيس مركز ومدينة الخارجة، إلى أن أبرز محطات الجولة ونتائجها ضمت سوق الخميس بحي المروة؛ حيث جرى رفع كافة الإشغالات التي تعيق حركة المارة والمواطنين، وضمان سيولة الحركة المرورية على طريق (الخارجة - باريس)، وكذا جرى متابعة ميدان الشعلة والتعامل الفوري مع إشغالات محلات الخضر والفاكهة التي تتعدى على الطريق العام، مع التنبيه المشدد على الباعة بالالتزام بالمساحات المخصصة وعدم التجاوز.

وأشار رئيس المركز، إلى أن الجولة تضمنت المرور على شوارع وصفي وأحمد مرزوق: تفقد الحالة العامة للشوارع بحي المروة، مع توجيه فرق النظافة بتكثيف العمل للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، تحت شعار "الهدف دائمًا: شارع نظيف، حركة مرورية ميسرة، وخدمة أفضل للمواطن".

وخلال الجولة شدد رئيس مركز الخارجة على ضرورة الالتزام بالمساحات المصرح بها فقط، وعدم التعدي على الأرصفة أو حرم الطريق، مؤكدًا أن الحفاظ على الانضباط بالشارع يأتي ضمن حماية حق المواطن في طريق آمن ومنظم، وتحقيق السيولة المرورية.

استمرار الحملات المفاجئة

ومن جانبه وجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الأجهزة التنفيذية بضرورة المتابعة الدورية وعدم التهاون مع أي مخالفات، مع استمرار الحملات المفاجئة بكافة أحياء المحافظة، لضبط الشارع الواحاتي وفرض سيادة القانون والحفاظ على المرافق العامة والمظهر الحضاري للمدينة.

كما شدد على ضرورة المتابعة اليومية وعدم الاكتفاء بحملات مؤقتة لضمان استدامة الانضباط وتحسين الصورة العامة لكافة مراكز ومدن الوادي الجديد.

