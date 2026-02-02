ياسر جلال: المستشفيات الجامعية العمود الفقري للمنظومة الصحية، ونواب يتحفظون على تعديل القانون

18 حجم الخط

أكد النائب ياسر جلال، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، أن المستشفيات الجامعية تمثل العمود الفقري للمنظومة الصحية.

مناقشة تعديل قانون المستشفيات الجامعية

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون تنظيم عمل المستشفيات الجامعية المقدم من الحكومة.

ياسر جلال أمام جلسة الشيوخ

وأشاد النائب بزيادة عدد المستشفيات من 88 حتى عام 2014، لتصل لـ 147 مستشفى جامعي في الوقت الحالي، قائلا: نثمن جهود القيادة السياسية في دعم المستشفيات الجامعية.

من جانبها أعلنت النائبة ولاء هرماس، عضو مجلس الشيوخ، الموافقة من حيث المبدأ على تعديل قانون المستشفيات الجامعية.

اعتراض على إنهاء تراخيص المستشفيات الخاصة

وتحفظت النائبة على البند الخاص بإنهاء تراخيص المستشفيات في تعديلات القانون الجديد، قائلة: "لدي تخوف من إنهاء التراخيص للمستشفيات التعليمية، لوجود قوانين أخرى تنص على عقوبات جنائية بالغلق.

أزمة إغلاق المستشفيات بسبب التراخيص

وأوضحت أن التعديل الجديد يحدد إجراءات الغلق أو إنهاء التراخيص، ولكن حال استمرار العملية التعليمية بعد إجراء الغلق قد تصنع أزمة تحتاج ضبط.

فيما أكد النائب سلامة الرقيعي، عضو مجلس الشيوخ أن مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية يطرح عددا من التساؤلات أهمها: هل نحن بحاجة إلى تشريع شامل ومتكامل للقطاع الصحي؟.

وقال: نناقش الآن قانون خاص للمستشفيات الجامعية وليس منظومة شاملة تحقق الجدوى منها.

إعادة تراخيص المستشفيات يثير إشكالية

فيما طالب النائب هشام مجدي، بإعادة مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية إلى لجنتى التعليم والصحة بمجلس الشيوخ مرة أخرى لمناقشته من جديد.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن البنيان التشريعي للقانون في التعديلات المقدمة غير مكتملة، وفي حاجة لمزيد من الدراسة.

وأكد الدكتور حسام الملاحي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، مقرر مناقشة تعديل قانون المستشفيات الجامعية أمام الجلسة العامة، أن التعديل في القانون طال انتظاره.

المستشفيات الجامعية جزء أصيل من كليات الطب

وأشار الملاحي، إلى أن المستشفيات الجامعية جزء أصيل من كليات الطب، قائلا: المستشفى الجامعي عقيدة عند أساتذة الطب، مشيرا إلى أنه في السابق لم يكن لها قانون ينظم عملها أو مجلس أعلى يتابعها إداريا.

وأوضح النائب حسام الملاحي، أن المستشفيات الجامعية بها نحو 40 ألف سرير، وتقدم الخدمات العلاجية لملايين المصريين على مستوى الجمهورية.

وأشار النائب، إلى أن أساتذة الطب هم العمود الفقري للحياة الطبية في مصر، مشيرا إلى أن تعديل قانون المستشفيات الجامعية يستهدف بالأساس تعزيز قدرة المستشفيات الجامعية على أداء وظائفها التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية بكفاءة، وبما يواكب المعايير العالمية للجودة.

وخلال المناقشات عقب الدكتور حسام الملاحي، على تساؤل بعض الأعضاء بشأن تراخيص المستشفيات وموقف هيئة ضمان الاعتماد والجودة، قائلا: لا توجد أي مستشفي يتم بنائها أو تشغيلها الإ بعد الحصول على كود من هيئة ضمان الاعتماد والجودة.

