مقطع فيديو يوثق الواقعة، سقوط حرامى الحلة في قبضة الأمن بالمنوفية

كشف رجال الأمن بالمنوفية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله، تضمن تضرر إحدى السيدات من تعرض مسكنها للسرقة.

ضبط عامل سرق محتويات مسكن سيدة بالمنوفية

وتلقى مركز شرطة السادات بلاغًا من إحدى السيدات، مقيمة بالقاهرة، أفادت بأنها أثناء ترددها على مسكنها بدائرة المركز، اكتشفت سرقة بعض محتوياته.

وبإجراء التحريات المكثفة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، عامل سبق اتهامه في قضايا جنائية، ومقيم بدائرة المركز.



وعقب مواجهته، اعترف المتهم بارتكاب السرقة، وبإرشاده تم ضبط المسروقات المستولى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالة المتهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

ويعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

