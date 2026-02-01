تعليم الشرقية: الانتهاء من مسابقة أوائل الطلبة للثانوية العامة على مستوى المديرية

18 حجم الخط

أجرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد فعاليات التصفيات التمهيدية لمسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي، والتي ينظمها توجيه عام الاتحادات الطلابية بالتعاون مع إدارتي التعليم الثانوي والمدارس الرسمية لغات للعام الدراسى 2025/2026 عربي والمدارس الرسمية لغات علي مستوى المديرية.

الادارات المشاركة بمسابقة المديرية

وقال عمرو خليل السكرتير الخاص بوكيل الوزارة: إن المسابقة يشارك بها طلاب من إدارات الابراهيمية وفاقوس والحسينية وغرب الزقازيق والقرين التعليمية ويتم تنظيمها من خلال توجيه عام الإتحادات الطلابية بالتعاون مع إدارتي التعليم الثانوي والمدارس الرسمية لغات وموجهي عموم المواد الدراسية الأساسية بالمديرية للعام الدراسى 2025/202 وذلك بنادى الشرقية الرياضى.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والمهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، والتى تقضى بتعزيز التنافسية الطلابية، وخلق كوادر طلابية قادرة على التحاور وتنمية فكر الطلاب المتميزين المشتركين فى المسابقة.

الإشادة بالمردود الإيجابى للمسابقة

وأشاد وكيل أول الوزارة بأهداف المسابقة ومردودها الإيجابى على الطلاب ومسار العملية التعليمية، مشيرا الى أن المسابقة تساهم فى تشجيع وتحفيز الطلاب وتنمية مهاراتهم العلمية وإثراء الجانب المعرفى لديهم، بالإضافة إلى ترسيخ قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لديهم، وبالإضافة إلى الارتقاء بتفكيرهم ومهارتهم العلمية والإعلاء من قيمة التنافس الشريف فى المجالات العلمية والثقافية بينهم، وتشجيعهم على التفوق العلمى وإذكاء روح المنافسة المبنية على معايير تتسم بالشفافية والنزاهة والموضوعية، مما كان له عظيم الأثر فى رفع الوعى لدى الطلاب وتحقيق الهدف المنشود فى تطوير العملية التعليمية والارتقاء بها علي مستوي محافظة الشرقية

نتائج المسابقة فوز ادارة القرين وفاقوس

وأوضح محمد رمضان وكيل أول وزارة التربية والتعليم، ان نتائج المسابقة التمهيدية اليوم كانت فوز إدارة القرين بالمركز الأول لمدارس المرحلة الثانوية القسم العربي، وفازت إدارة فاقوس للمدارس الرسمية لغات بالمركز الأول لمدارس الرسمية لغات ووجه للقائمين علي تنظيم والاشراف علي المسابقة.

التصفيات الجمهورية من 7 الى 9 فبراير الجارى

وفي الختام أوضح وكيل أول الوزارة أن الفريق الفائز بالمركز الأول على مستوى المديرية سوف يشارك على مستوى الجمهورية بالمركز الرئيسي للخدمات والأنشطة الطلابية بالعجوزة خلال الفترة من السبت 7 فبراير 2026 إلي يوم الاثنين الموافق 9 فبراير 2026.

